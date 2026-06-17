Romano Schmid: Was er nach dem Tor fast vergaß

Beim Torjubel stürmte Schmid zunächst in Richtung Cornerfahne, um kurz darauf Richtung Ersatzbank abzudrehen. Dort herzte er den verletzten Christoph Baumgartner.
Fast auf Baumgartner "vergessen"
Schmid lacht: "Ich habe mir das vorgenommen, aber meistens vergesse ich, was ich tun will, wenn ich ein Tor schieße. Zum Glück ist es mir dann noch eingefallen."
Das Warum ist schnell erklärt: "Er könnte genauso an der Stelle stehen wie ich gerade und hätte vielleicht das erste Tor für uns gemacht. Deswegen habe ich das Tor auch ein Stück weit ihm gewidmet."
Eine besondere Beziehung
Tage vor dem Spiel verriet der Steirer, dass er eine besondere Beziehung zu Baumgartner hat: "Er ist für mich persönlich ein sehr wichtiger Spieler. Er hat mich mit seiner Art und Weise in der ganzen Jugend geprägt. Er hat mir in schlechten Phasen viel gegeben."
Am Ende des Tages blieb der erfolgreiche Torschuss Schmids einziger im Spiel gegen Jordanien. Es hat gereicht, um eine ewig lange Durststrecke zu beenden.