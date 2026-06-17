ÖFB vs. Jordanien: Unser Man of the Match

Das ÖFB-Team startet mit einem Erfolgserlebnis in die WM 2026.

Zum Auftakt feiert die Elf von Ralf Rangnick einen 3:1-Sieg über Jordanien.

Die Ansakonferenz hat den ÖFB-Kickern genau auf die Beine geschaut und gemeinsam mit der Community den Man of the Match powered by Powerade gekürt.

Die Entscheidung fiel auf Rekordtorschütze Marko Arnautovic.

Stimmst du mit der Wahl überein – oder hätte jemand anderes die Auszeichnung verdient?