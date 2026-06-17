NEWS

VIDEO: Schmid-Traumtor und Arnautovic-Elfer bei ÖFB-Sieg

Start geglückt! Österreich ringt Jordanien im ersten WM-Gruppenspiel nieder. Die Highlights im VIDEO:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreich hat nach 36 Jahren wieder ein WM-Spiel gewonnen!

Die ÖFB-Auswahl setzt sich in Santa Clara gegen Außenseiter Jordanien mit 3:1 durch und macht zum Auftakt des Turniers in Nordamerika einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase.

Die Entscheidung bringen ein Eigentor von Yazan Al Arab (76.) und ein Elfmeter von Marko Arnautovic (90.+12). Zuvor hat Ali Olwan (50.) die ÖFB-Führung durch Romano Schmid (21.) egalisiert.

Die Highlights im VIDEO:

Mehr zum Thema

Überraschung! Das ist die erste ÖFB-WM-Startelf seit 28 Jahren

Überraschung! Das ist die erste ÖFB-WM-Startelf seit 28 Jahren

ÖFB-Team
29
Wen stellt Rangnick gegen Jordanien auf?

Wen stellt Rangnick gegen Jordanien auf?

ÖFB-Team
51
Unsere ÖFB-Elf gegen Jordanien

Unsere ÖFB-Elf gegen Jordanien

FIFA WM
6
Alle WM-Torschützen Österreichs

Alle WM-Torschützen Österreichs

ÖFB-Team
ÖFB vs. Jordanien: Unser Man of the Match

ÖFB vs. Jordanien: Unser Man of the Match

FIFA WM
7
Noten! Ein Einser und ein Vierer nach Österreichs WM-Auftakt

Noten! Ein Einser und ein Vierer nach Österreichs WM-Auftakt

ÖFB-Team
31
Warum Laimer von starken Jordaniern nicht überrascht war

Warum Laimer von starken Jordaniern nicht überrascht war

ÖFB-Team
4

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 ÖFB-Team Jordanien Romano Schmid Marko Arnautovic Highlights