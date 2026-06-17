VIDEO: Schmid-Traumtor und Arnautovic-Elfer bei ÖFB-Sieg

Österreich hat nach 36 Jahren wieder ein WM-Spiel gewonnen!

Die ÖFB-Auswahl setzt sich in Santa Clara gegen Außenseiter Jordanien mit 3:1 durch und macht zum Auftakt des Turniers in Nordamerika einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase.

Die Entscheidung bringen ein Eigentor von Yazan Al Arab (76.) und ein Elfmeter von Marko Arnautovic (90.+12). Zuvor hat Ali Olwan (50.) die ÖFB-Führung durch Romano Schmid (21.) egalisiert.

Die Highlights im VIDEO: