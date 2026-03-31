ÖFB gegen Südkorea: Fan-Infos zu Anreise, Tickets & Parken
Österreich gegen Südkorea heute live im Prater! Alle Infos zur Anreise, Parken beim Happel-Stadion und Ticket-Tipps für das ÖFB-Testspiel findest du hier.
Das Ernst-Happel-Stadion ist bereit für das WM-Testspiel gegen Südkorea! Damit du heute Abend (Anpfiff 20:45 Uhr) stressfrei auf deinem Platz landest, gibt es hier die wichtigsten Tipps zur Anreise und zum Einlass.
Ab 20:45 Uhr LIVE - LIVE-Ticker und Watchparty>>>
Das Nationalteam bittet alle Fans um eine frühzeitige Anreise. Die Tore des Stadions öffnen bereits um 18:45 Uhr. Da die Sicherheitskontrollen Zeit in Anspruch nehmen, lohnt es sich, zeitig vor Ort zu sein.
Anreise: Öffis statt Auto
Wegen einer Baustelle direkt beim Stadion ist die Parksituation extrem angespannt. Der ÖFB empfiehlt dringend die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel:
U2: Station "Stadion“
U3: Station "Schlachthausgasse" (danach ein kurzer Fußweg über die Stadionbrücke)
Achtung: Dein Matchticket gilt heute nicht als Fahrschein für die Wiener Linien - vergiss also nicht, dir einen extra Fahrschein zu lösen!
Parken beim Stadion
Falls du doch mit dem Auto kommst, stell dich auf Verzögerungen ein. Ab 18:45 Uhr ist die Zufahrt in die Meiereistraße gesperrt. Hier kannst du parken (solange Plätze frei sind):
Stadion Center: 1.400 Plätze (Veranstaltungstarif: 5 Euro)
Parkhaus Donaumarina: 499 Plätze (Veranstaltungstarif: 5 Euro)
Messe Wien (Parkhaus D): 2,90 Euro pro Stunde
Geheimtipp: Nutze die Park & Ride Anlagen (z.B. Erdberg oder Donaustadtbrücke) und fahr das letzte Stück entspannt mit der U-Bahn.
Tickets & Einlass: Das musst du wissen
Ticket-Check: Bring dein Ticket am besten ausgedruckt mit, das beschleunigt den Scan des QR-Codes (oben rechts) enorm.
Handy-Tickets: Achte bei der OE Ticket App auf einen vollen Akku und logge dich vorab in dein Konto ein.
Abendkassa: Wer noch kein Ticket hat oder Hilfe braucht – die Servicekassen im Sektor B sind ab 16:00 Uhr besetzt. Es gibt allerdings nur noch wenige Restkarten - Ticket-Infos>>>