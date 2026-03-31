ÖFB gegen Südkorea: Fan-Infos zu Anreise, Tickets & Parken

Das Ernst-Happel-Stadion ist bereit für das WM-Testspiel gegen Südkorea! Damit du heute Abend (Anpfiff 20:45 Uhr) stressfrei auf deinem Platz landest, gibt es hier die wichtigsten Tipps zur Anreise und zum Einlass.

Ab 20:45 Uhr LIVE - LIVE-Ticker und Watchparty>>>

Das Nationalteam bittet alle Fans um eine frühzeitige Anreise. Die Tore des Stadions öffnen bereits um 18:45 Uhr. Da die Sicherheitskontrollen Zeit in Anspruch nehmen, lohnt es sich, zeitig vor Ort zu sein.

Anreise: Öffis statt Auto

Wegen einer Baustelle direkt beim Stadion ist die Parksituation extrem angespannt. Der ÖFB empfiehlt dringend die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel:

U2: Station "Stadion“

U3: Station "Schlachthausgasse" (danach ein kurzer Fußweg über die Stadionbrücke)

Achtung: Dein Matchticket gilt heute nicht als Fahrschein für die Wiener Linien - vergiss also nicht, dir einen extra Fahrschein zu lösen!

Parken beim Stadion

Falls du doch mit dem Auto kommst, stell dich auf Verzögerungen ein. Ab 18:45 Uhr ist die Zufahrt in die Meiereistraße gesperrt. Hier kannst du parken (solange Plätze frei sind):

Stadion Center: 1.400 Plätze (Veranstaltungstarif: 5 Euro)

Parkhaus Donaumarina: 499 Plätze (Veranstaltungstarif: 5 Euro)

Messe Wien (Parkhaus D): 2,90 Euro pro Stunde

Geheimtipp: Nutze die Park & Ride Anlagen (z.B. Erdberg oder Donaustadtbrücke) und fahr das letzte Stück entspannt mit der U-Bahn.

Tickets & Einlass: Das musst du wissen