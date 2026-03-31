ÖFB-Rekordjagd gegen einen Gegner mit zwei Gesichtern

Seit 900 Tagen ist das ÖFB-Team in Heimspielen inzwischen ungeschlagen.

Zwölf Partien hat die Mannschaft von Ralf Rangnick in dieser Zeit bestritten und davon neun gewonnen sowie in drei Unentschieden gespielt.

Wenn die österreichische Nationalmannschaft im Testspiel gegen Südkorea (Di., 20:45 Uhr, LIVE-Ticker und Watchparty) erneut nicht als Verlierer vom Rasen geht, hat sie den All-Time-Rekord des Verbands exklusiv für sich.

Meisl, Stastny, Rangnick

Denn es gibt noch zwei weitere Serien in der ÖFB-Historie, in denen es gelang, ein Dutzend Heimspiele ohne Niederlage zu bestreiten.

Im Juni 1922 startete Österreich unter Hugo Meisl mit einem 7:1-Kantersieg gegen die Schweiz einen Erfolgslauf, der erst im September 1925 mit einem 0:1 gegen Spanien endete.

Dasselbe Kunststück gelang Leopold Stastny als Teamchef, dessen Auswahl im September 1971 Schweden mit 1:0 besiegte und sich vier Jahre später vor 60.000 Fans im Praterstadion dann Deutschland mit 0:1 erstmals wieder geschlagen geben musste.

Rangnick gelassen

Ein 13. ungeschlagenes Heimspiel en suite ist noch nie gelungen. Aktuell datiert die bisher letzte Heimniederlage vom 13. Oktober 2023 mit einem 2:3 gegen Belgien in der EM-Quali.