ÖFB-Rekordjagd gegen einen Gegner mit zwei Gesichtern

Datum
Gegner
Ergebnis
21.11.2023
Deutschland
2:0
26.03.2024
Türkei
6:1
04.06.2024
Serbien
2:1
10.10.2024
Kasachstan
4:0
13.10.2024
Norwegen
5:1
17.11.2024
Slowenien
1:1
20.03.2025
Serbien
1:1
07.06.2024
Rumänien
2:1
06.09.2024
Zypern
1:0
09.10.2025
San Marino
10:0
18.11.2025
Bosnien-Herzegowina
1:1
27.03.2026
Ghana
5:1
Rangnick nimmt es gelassen: "Für mich steht dieser Rekord nicht an erster Stelle, dafür können wir uns nichts kaufen. Aber wenn wir schon mal hier sind, wollen wir das Spiel auch gewinnen."
Rangnick verrät Teile seiner Aufstellung >>>
Gegner mit zwei Gesichtern
Welcher Gegner mit Südkorea da genau ins Happel-Stadion kommt, ist ein wenig unklar.
In der Vorwoche setzte es für den WM-Starter eine 0:4-Niederlage gegen die Elfenbeinküste. 2025 gab es mit dem 0:5 gegen Brasilien einen Tiefpunkt, mit einem 2:0 in den USA, einem 2:2 gegen Mexiko und Siegen gegen Paraguay, Bolivien und Ghana auch Erfolgserlebnisse.
Diszipliniert und kompakt
"In den letzten Tests haben sie im Prinzip zwei Gesichter gezeigt. Wir gehen davon aus, dass sie eine Reaktion auf die Niederlage gegen die Elfenbeinküste und somit wieder ihr besseres Gesicht zeigen wollen. Wir werden da nicht im Vorbeigehen drei Tore schießen", warnt Rangnick.
Der Deutsche erwartet eine "taktisch sehr disziplinierte" Mannschaft. "Viele Spieler hinter dem Ball, sehr kompakt und gut im Umschaltspiel", sagt er.
Es geht um die Restverteidigung
Wenn das ÖFB-Team wieder jenes Gesicht zeigen würde, das beim 5:1 gegen Ghana zu sehen war, wäre der Teamchef freilich nicht unglücklich.
Nichtsdestoweniger will er Dinge, die in der ersten Hälfte nicht gut geklappt haben, verbessert sehen.
Konkret spricht er an: "Vor der Pause war es mir das eine oder andere Mal zu riskant, da brauchen wir einen zusätzlichen Spieler in der Restverteidigung. Und auch mit dem Ball kann man immer bessere Lösungen finden."