ÖFB-Sportchef Schöttel für klare Regeln bei Verbandswechseln

Das Pendel bei Verbandswechseln hat zuletzt in Richtung ÖFB ausgeschlagen!

Mit Paul Wanner und Carney Chukwuemeka haben sich zwei große Zukunftshoffnungen für Österreichs Nationalteam entschieden. Der Fußball-Bund hat aber auch selbst auch lange ausgebildete Talente verloren.

Sportdirektor Peter Schöttel würde sich daher ein klareres Regulativ wünschen. Auch Ausbildungsentschädigungen, wie sie im Vorjahr etwa der DFB ins Spiel gebracht hat, hält er für einen gangbaren Weg.

Ausbildungsentschädigungen

"Von der Planbarkeit wäre eine klare Regel für alle Verbände besser", meinte Schöttel im Gespräch mit der APA.

Spieler sollten in erster Linie für das Land spielen, in dem sie ihre Ausbildung erhalten haben. "Und wenn schon ein Wechsel stattfindet, sollten die jeweiligen Verbände zumindest irgendeine Art von Entschädigung bekommen. Meine persönliche Meinung ist, dass man sich das definitiv überlegen sollte."

"Feilschen um junge Menschen" als Normalität

Die Problemstellung ist nicht neu, aber vordringlicher geworden. Laut Schöttel könnte im Schnitt theoretisch jeder zweite ÖFB-Nachwuchsteamspieler auch für ein anderes Land spielen, in einzelnen Mannschaften sind es sogar zwei Drittel.

Manche Verbände würden schon in jungen Jahren aktiv auf Kinder zugehen und sie umwerben - manchmal auch mit leeren Versprechungen. "Das ist bedenklich", meinte Schöttel. "Dieses Feilschen um junge Menschen ist einfach nicht gut."

Die Rolle von Sebastian Prödl

In den vergangenen Jahren ist es allerdings zur Normalität geworden. Den neuen Anforderungen trug der ÖFB Ende 2024 mit der Installation von Sebastian Prödl als Sportlicher Leiter der Nachwuchs-Nationalteams Rechnung.

"Wir sind nicht da, um Leute zu überreden, sondern um mit Spielern und ihrem Umfeld zu kommunizieren und rauszufiltern, wer vom rot-weiß-roten Weg überzeugt ist", betonte Prödl. Man müsse mittlerweile sehr breit scouten. "Das ähnelt schon fast einem Transfermarkt."

Teamchef Ralf Rangnick misst dem Thema große Bedeutung bei - laut Schöttel ein Mitgrund für die zuletzt positive Entwicklung in diesem Bereich.

"Weil er extrem hartnäckig ist, extrem überzeugend, durchaus auch extrem ungeduldig in manchen Dingen", erklärte der Sportdirektor. "Wenn er hinter einer Sache steht, dann verbeißt er sich in das, das macht ihn auch so wertvoll für uns."