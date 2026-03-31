Dieser TV-Sender zeigt das Testspiel Österreich gegen Südkorea

Zweiter Test im WM-Jahr 2026 für das ÖFB-Team!

Österreich empfängt am Dienstag (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im Wiener Ernst-Happel-Stadion Südkorea.

Nach dem höchst erfolgreichen Auftakt gegen Ghana am Freitag, möchte das Team von Trainer Ralf Rangnick nun nachlegen und die gute Form mitnehmen.

Wer nicht im Stadion sein wird, kann die Partie auch bequem von der Couch aus ansehen. ORF eins überträgt das Spiel live ab 20:15 Uhr im Free-TV und im Stream bei ORF ON.