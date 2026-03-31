Österreich Österreich AUT Südkorea Südkorea KOR
Heute 20:45 Uhr
1 1.55
X 4.20
2 5.25
  • TV-News
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Dieser TV-Sender zeigt das Testspiel Österreich gegen Südkorea

Das ÖFB-Team empfängt zum zweiten Testspiel des WM-Jahres im Ernst-Happel-Stadion in Wien Südkorea. Hier siehst du das Spiel.

Dieser TV-Sender zeigt das Testspiel Österreich gegen Südkorea Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Zweiter Test im WM-Jahr 2026 für das ÖFB-Team!

Österreich empfängt am Dienstag (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im Wiener Ernst-Happel-Stadion Südkorea.

Nach dem höchst erfolgreichen Auftakt gegen Ghana am Freitag, möchte das Team von Trainer Ralf Rangnick nun nachlegen und die gute Form mitnehmen.

Wer nicht im Stadion sein wird, kann die Partie auch bequem von der Couch aus ansehen. ORF eins überträgt das Spiel live ab 20:15 Uhr im Free-TV und im Stream bei ORF ON.

Mehr zum Thema

Watchparty: Gewinnt Österreich gegen Südkorea?

Watchparty: Gewinnt Österreich gegen Südkorea?

ÖFB-Team
16
ÖFB-Sportchef Schöttel für klare Regeln bei Verbandswechseln

ÖFB-Sportchef Schöttel für klare Regeln bei Verbandswechseln

ÖFB-Team
Mit Son und Lee: Südkorea fordert ÖFB-Team in Bestbesetzung

Mit Son und Lee: Südkorea fordert ÖFB-Team in Bestbesetzung

ÖFB-Team
3
Rangnick verrät Teile seiner Aufstellung

Rangnick verrät Teile seiner Aufstellung

ÖFB-Team
36
Wimmer schwärmt von neuem ÖFB-Duo: "Überragende Typen"

Wimmer schwärmt von neuem ÖFB-Duo: "Überragende Typen"

ÖFB-Team
11
"Fantastische Bedingungen": Rangnick von ÖFB-Campus angetan

"Fantastische Bedingungen": Rangnick von ÖFB-Campus angetan

ÖFB-Team
8
Deine ÖFB-Startelf gegen Südkorea - Stimme ab!

Deine ÖFB-Startelf gegen Südkorea - Stimme ab!

ÖFB-Team
6

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 Südkorea (Team Fußball) Österreich (Team, Fußball) Testspiel