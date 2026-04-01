Starke Performance! Pentz stellt Rangnick vor die "Qual der Wahl"

"Tore zu verhindern, ist mein Job. Schießen kann ich ja keine", kommentiert der 29-Jährige danach lapidar.

Teamchef Ralf Rangnick weiß hingegen: "Den muss man nicht unbedingt halten – das war schon ein Big Save vom 'Pentzi'."

Eigentlich wollte der Deutsche gegen Südkorea auch noch Tobias Lawal 45 Minuten Einsatzzeit geben, der Linzer verletzte sich aber an den Adduktoren.

Rangnick hat die "Qual der Wahl"

So bekam Pentz 90 Minuten Zeit, um Eigenwerbung zu betreiben. Speziell seine gewohnt wichtige Rolle im ÖFB-Aufbauspiel könnte dem Salzburger Pluspunkte eingebracht haben.

In der WM-Quali musste er sich zumeist noch hinter Alexander Schlager anstellen, wenn dieser fit war. Dem wäre auch bei der EURO 2024 so gewesen, wenn sich Schlager nicht kurz vor Turnierbeginn verletzt hätte. Pentz spielte damals alle vier Spiele durch.

Nun sind die Karten freilich neu gemischt. Rangnick betont am Dienstag: "Im Tor haben wir im Moment gar kein Problem, sondern eher die Qual der Wahl."