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Starke Performance! Pentz stellt Rangnick vor die "Qual der Wahl"

Der Bröndby-Keeper konnte das Südkorea-Testspiel für Eigenwerbung nützen. Wird er nach Österreichs EM-Torhüter auch die Nummer eins bei der WM?

Starke Performance! Pentz stellt Rangnick vor die "Qual der Wahl" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Neue Frisur, altbekannte Lässigkeit - Patrick Pentz hat am Dienstag Argumente dafür geliefert, nach der EURO 2024 auch beim nächsten Großereignis Österreichs Nummer eins zu sein.

Im zweiten WM-Testspiel des Jahres gegen Südkorea (Spielbericht>>>) durfte der Dänemark-Legionär 90 Minuten das ÖFB-Tor hüten und war hauptverantwortlich dafür, dass dieses dicht blieb.

Bei einer Großchance durch den eingewechselten Oh Hyun-Gyu in der Schlussphase verhinderte Pentz - wenn auch etwas glücklich - mit einer wichtigen Tat den Einschlag, nachdem er zuvor schon stark gegen den (allerdings aus Abseitsposition startenden) Stürmerstar Heung-Min Son parierte.

"Das war schon ein Big Save"

"Tore zu verhindern, ist mein Job. Schießen kann ich ja keine."

Patrick Pentz

"Tore zu verhindern, ist mein Job. Schießen kann ich ja keine", kommentiert der 29-Jährige danach lapidar.

Teamchef Ralf Rangnick weiß hingegen: "Den muss man nicht unbedingt halten – das war schon ein Big Save vom 'Pentzi'."

Eigentlich wollte der Deutsche gegen Südkorea auch noch Tobias Lawal 45 Minuten Einsatzzeit geben, der Linzer verletzte sich aber an den Adduktoren.

Rangnick hat die "Qual der Wahl"

So bekam Pentz 90 Minuten Zeit, um Eigenwerbung zu betreiben. Speziell seine gewohnt wichtige Rolle im ÖFB-Aufbauspiel könnte dem Salzburger Pluspunkte eingebracht haben.

In der WM-Quali musste er sich zumeist noch hinter Alexander Schlager anstellen, wenn dieser fit war. Dem wäre auch bei der EURO 2024 so gewesen, wenn sich Schlager nicht kurz vor Turnierbeginn verletzt hätte. Pentz spielte damals alle vier Spiele durch.

Nun sind die Karten freilich neu gemischt. Rangnick betont am Dienstag: "Im Tor haben wir im Moment gar kein Problem, sondern eher die Qual der Wahl."

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