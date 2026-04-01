Ansakonferenz

ÖFB: Die Gewinner und Verlierer des Länderspiel-Doppels

Österreich schlägt Südkorea 1:0. Wer überzeugte im Testspiel-Doppel – und wer muss im WM-Jahr zittern?

ÖFB: Die Gewinner und Verlierer des Länderspiel-Doppels
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Zweites Spiel, zweiter Sieg! Nach Ghana bezwingt das ÖFB-Team nun auch Südkorea – diesmal in einer intensiven und umkämpften Partie.

Die Ansakonferenz war LIVE in der Watchparty dabei und bewertet die rot-weiß-rote Performance. Wer hat sich für die WM 2026 empfohlen? Wer muss um sein Ticket bangen? Und wer war der große Gewinner des gesamten Lehrgangs?

Hannes, July und Patrick ziehen ihr Resümee – mit starkem Input von ÖFB-Experte Harald Prantl, der sich direkt aus dem Ernst-Happel-Stadion meldet.

Wer hat sich besonders in den Vordergrund gespielt?

Hier ansehen:

Die Ansakonferenz als Podcast anhören:

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