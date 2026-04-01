ÖFB: Die Gewinner und Verlierer des Länderspiel-Doppels

Zweites Spiel, zweiter Sieg! Nach Ghana bezwingt das ÖFB-Team nun auch Südkorea – diesmal in einer intensiven und umkämpften Partie.

Die Ansakonferenz war LIVE in der Watchparty dabei und bewertet die rot-weiß-rote Performance. Wer hat sich für die WM 2026 empfohlen? Wer muss um sein Ticket bangen? Und wer war der große Gewinner des gesamten Lehrgangs?

Hannes, July und Patrick ziehen ihr Resümee – mit starkem Input von ÖFB-Experte Harald Prantl, der sich direkt aus dem Ernst-Happel-Stadion meldet.

Wer hat sich besonders in den Vordergrund gespielt?

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