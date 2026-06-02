Baumgartner-Aus: "Für ganz Fußball-Österreich schlecht"

Fußball-Österreich befindet sich nach dem WM-Ausfall von Christoph Baumgartner im Schockzustand.

Auch für ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel ist der Ausfall des Schlüsselspielers "eine Hiobsbotschaft": "Dass er für die WM ausfällt, ist ganz schlimm für die Mannschaft und es ist auch für ganz Fußball-Österreich eine schlechte Nachricht. Am schlimmsten ist es natürlich für ihn selbst, weil er so viel investiert hat, um diesen Traum aktiv am Feld mitzuerleben, und jetzt fällt er aus", so Schöttel gegenüber dem ORF.

Ob Baumgartner jemand ersetzen kann? "Eins zu eins keiner, weil jeder Spieler seine individuellen Fähigkeiten hat", sagt Schöttel, betont aber: "Die Stärke dieses Nationalteams ist, dass es als Gruppe extrem stark ist. Egal, wer diese Rolle dann ausfüllen wird: Er wird auch seinen Teil dazu beitragen, dass wir bestmöglich abschneiden."

Kann man Baumgartner ersetzen? Die Ansakonferenz diskutiert: