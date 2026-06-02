Lange war Zittern angesagt, jetzt herrscht Gewissheit!

Wenige Stunden nach der geglückten WM-Generalprobe gegen Tunesien sind nun auch die MRT-Ergebnisse der beiden Superstars Christoph Baumgartner und David Alaba da.

Und sie lesen sich niederschmetternd. Zumindest für den Leipzig-Star. Baumgartner hat sich beim Aufwärmen bei einem Torschuss verletzt. Die Diagnose: Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel.

Damit fällt der Leistungsträger definitiv für die anstehende Weltmeisterschaft aus, wie der ÖFB mitteilt.

Nachbesetzung noch offen

"Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht. Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung", sagt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

Die weiteren Schritte hinsichtlich der Nachbesetzung im WM-Kader werden derzeit intern abgestimmt. Der ÖFB wird dazu zu gegebener Zeit gesondert informieren. Zwei Wochen hat Rangnick theoretisch Zeit für eine Nachnominierung.

Nennschluss für die endgültigen WM-Aufgebote beim Weltverband FIFA war eigentlich bereits am Montag. Im Fall von Verletzungen dürfen allerdings bis 24 Stunden vor dem ersten WM-Spiel - im Fall Österreichs am 16. Juni (17. Juni, 6 Uhr MESZ) gegen Jordanien - Änderungen vorgenommen werden.

Alaba ist dabei

Aufatmen gibt es hingegen bei Alaba. Der ÖFB-Kapitän wird bei der WM-Endrunde zur Verfügung stehen.

Der Ausfall von Baumgartner hingegen ist ein schmerzlicher Verlust, war der 26-Jährige doch einer der absoluten Schlüsselspieler im System von Teamchef Ralf Rangnick.

Am Donnerstag wird die Mannschaft in Santa Clara (USA) ankommen.

Anteilnahme auch aus Leipzig

Tröstende Worte kamen auch aus Leipzig. "Baumi ist für uns nicht nur ein herausragender Spieler, sondern auch ein wichtiger Charakter in unserer Mannschaft", betonte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

"Dazu ist er ein absoluter Kämpfer, und wir sind überzeugt, dass er diesen Rückschlag mit seiner positiven Art und großen Mentalität meistern wird."

Baumgartner war in der abgelaufenen Saison mit 13 Toren und neun Assists in der Liga Leipzigs Topscorer. Sein Vertrag beim Ligadritten läuft noch bis 2028.