Ist das bitter!

Kurz vor dem Start der WM 2026 muss das ÖFB-Team einen herben Rückschlag verkraften: Christoph Baumgartner hat sich bei der Generalprobe gegen Tunesien am rechten Oberschenkel verletzt und wird die Weltmeisterschaft verpassen.

In der ADMIRAL Ansakonferenz reagieren Hannes und Patrick auf die Hiobsbotschaft. Wie schwer wiegt der Ausfall des Leipziger Offensivspielers? Kann man Baumgartner überhaupt ersetzen? Und wen sollte Ralf Rangnick nun nachnominieren?

User "Sporty" schreibt: "Ich will ja nicht schwarzmalen, aber Baumgartner war unser kreativer Motor in der Offensive. Ersetzen kann man ihn nicht. Jetzt wird es an Carney und Wanner liegen. Beide zusammen könnten kreativen Input geben."

Ist Österreichs WM-Traum damit ernsthaft gefährdet – oder kann das Team den Ausfall auffangen?

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