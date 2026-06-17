Arnautovic: Er ist da, wenn ihn Österreich braucht

Seine Zeit im ÖFB-Team sei jetzt dann aber endgültig vorbei.

Wie oft wurde das Marko Arnautovic schon nachgesagt? Bei der Installation Ralf Rangnicks als Teamchef. Vor der EURO 2024. Und jetzt wieder.

Er liefert

Doch der 37-Jährige liefert. Wieder und wieder und wieder.

So auch beim 3:1-Sieg zum WM-Start gegen Jordanien.

Verständnis für den Bank-Platz

Dabei war sein Start ins Turnier alles andere als gut. Nach einer schwachen Leistung im letzten Testspiel gegen Tunesien hatte sich schon abgezeichnet, dass er aus der Startelf fallen könnte.

Das passierte dann tatsächlich. Sasa Kalajdzic erhielt den Vorzug.

Österreichs Rekordspieler versteht: "Man muss klipp und klar sagen, dass Sasa es sich verdient hat, in der Startelf zu stehen. Er hat eine super Saison gespielt, ist gegen Tunesien gut reingekommen und hat die ganze Woche sehr gut trainiert. Ich bin sehr glücklich mit seiner Form, weil man weiß, wie oft er verletzt war."

Kalajdzic tat sich schwer

Kalajdzic fand dann auch tatsächlich gut in die Partie, ließ aber rasch nach und war gegen Ende der zweiten Hälfte kaum bis gar nicht mehr zu sehen.