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1.000 Fans pilgern zum Nationalteam-Training nach Sieg über Ghana

David Alaba, Marko Arnautovic, Carney Chukwuemeka und Co. absolvierten eine Einheit auf dem Rasen und standen auch für Fotos und Autogramme zur Verfügung.

1.000 Fans pilgern zum Nationalteam-Training nach Sieg über Ghana Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Österreichs Fußball-Männer-Nationalteam hat am Samstag erstmals überhaupt im neuen ÖFB-Campus trainiert - und das vor rund 1.000 vorwiegend jungen Fans.

Am Tag nach dem 5:1-Testspielsieg über Ghana waren alle Tickets für das Kleinstadion in Wien-Aspern vergeben. Bereits vor Beginn der Einheit kam der komplette Kader auf den Platz und schrieb Autogramme. Eine halbe Stunde später begann das Training, wobei nur knapp die Hälfte des aktuellen Aufgebots auf dem Rasen zu sehen war.

Die vier Tormänner Alexander Schlager, Patrick Pentz, Florian Wiegele und Tobias Lawal sowie David Alaba, Marko Arnautovic, Xaver Schlager, Carney Chukwuemeka, Sasa Kalajdzic, Michael Svoboda und David Affengruber übten eine Stunde in der frischen Luft. Der Rest der Mannschaft nutzte die Indoor-Trainingsmöglichkeiten im Campus etwa zur Regeneration.

Am Sonntag folgt die zweite, diesmal nicht-öffentliche Einheit im ÖFB-Campus. Das Abschlusstraining für das Dienstag-Testmatch gegen Südkorea steigt am Montag im Happel-Stadion.

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