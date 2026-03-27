Österreich Österreich AUT
Ghana Ghana GHA
Endstand
5:1
1:0 , 4:1
  • Marcel Sabitzer
  • Michael Gregoritsch
  • Stefan Posch
  • Carney Chukwuemeka
  • Nicolas Seiwald
  • Jordan Ayew
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Seiwalds 1. Tor: "Wusste nicht, was ich tun soll"

1.111 Tage musste Nicolas Seiwald auf ein Pflichtspieltor warten. Dass es nun erstmals für das ÖFB-Team geklappt hat, ist für Rangnick kein Zufall.

Seiwalds 1. Tor: "Wusste nicht, was ich tun soll" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Und plötzlich wusste Nicolas Seiwald nicht so recht.

"Ich bin es nicht gewohnt, ein Tor zu schießen. Ich wusste nicht genau, was ich machen soll", lacht der Salzburger.

Seltenheitswert

Beim 5:1-Sieg im Testspiel gegen Ghana hat Seiwald ein Tor geschossen. Und das hat wahrlich Seltenheitswert. In seinem 45. Länderspiel war es das allererste.

3.974 Spielminuten im ÖFB-Trikot hat er absolviert. Und jetzt war es endlich so weit.

Letztlich hatte der 24-Jährige dann doch eine Idee: "Ich habe kurz zu meiner Freundin raufgedeutet. Sie hat sich auch extrem gefreut."

test
Ein "Deuter" für die Freundin
Foto: ©GEPA

Es war ein Schuss im Stile eines Kickers, der das tagtäglich macht – ein Weitschuss, mit der Innenseite, genau ins Eck platziert.

Einzelkritik - Noten für die ÖFB-Kicker >>>

"Der Ball wurde geklärt, ich hatte relativ lange Zeit, um mich auf den Ball einzustellen und habe versucht, ihn gut zu treffen. Das ist mir gelungen", freut sich Seiwald.

Vor 1.111 Tagen gegen Schlager

Und mit ihm freut sich auch Goalie Alexander Schlager. Der hat übrigens das bisher letzte Seiwald-Tor kassiert – als LASK-Goalie am 12. März 2023. Vor 1.111 Tagen hat der Mittelfeldspieler zum letzten Mal ein Pflichtspieltor bejubelt, damals noch im Trikot des FC Red Bull Salzburg.

Schlager sagt: "Er ackert, steht jedes Spiel 90 Minuten am Platz. Es ist fantastisch, wenn er sich selbst mal belohnen kann. Ein super Spieler und ein super Mensch."

Rangnick ist nicht überrascht

"Es war höchste Zeit", sagt Ralf Rangnick. Der ÖFB-Teamchef ließ seinen Dauerbrenner auch gegen Ghana über die vollen 90 Minuten auf dem Feld, als einzigen Spieler.

"Ich glaube, das Tor lag ein bisschen in der Luft – nicht nur bei uns, auch in Leipzig. Er hat im eigenen Ballbesitz enorm zugelegt. Da hat er einen großen Schritt gemacht", erklärt der Teamchef.

Nachsatz: "Wenn er jetzt auch noch anfängt, Tore zu erzielen, dann haben wir noch mehr Freude mit ihm."

Seiwalds These

Geht dann auch noch die These Seiwalds auf, stünde dem ÖFB-Team eine goldene Zukunft bevor: "Wir müssen schon hoch gewinnen, damit ich mal ein Tor schieße."

Und vielleicht klappt’s beim nächsten Mal auch mit dem Jubel…

Mehr zum Thema

Wanner/Chukwuemeka: Das perfekte ÖFB-Debüt

Wanner/Chukwuemeka: Das perfekte ÖFB-Debüt

ÖFB-Team
"Neuzugänge" schlagen voll ein: Die Einzelkritik zu ÖFB vs. Ghana

"Neuzugänge" schlagen voll ein: Die Einzelkritik zu ÖFB vs. Ghana

ÖFB-Team
33
Rangnick: "Bis jetzt haben die Neuen noch gelacht"

Rangnick: "Bis jetzt haben die Neuen noch gelacht"

ÖFB-Team
35
Testspiel LIVE: Österreich - Ghana

Testspiel LIVE: Österreich - Ghana

ÖFB-Team
45
Watchparty! Verfolge die Partie Österreich vs. Ghana

Watchparty! Verfolge die Partie Österreich vs. Ghana

ÖFB-Team
5
Das ist die ÖFB-Startaufstellung gegen Ghana

Das ist die ÖFB-Startaufstellung gegen Ghana

ÖFB-Team
25
ÖFB-Kader im WM-Check: Das sind die Wackelkandidaten

ÖFB-Kader im WM-Check: Das sind die Wackelkandidaten

ÖFB-Team
30

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 LAOLA1+ Nicolas Seiwald Harald Prantl Florian Gabriel Ralf Rangnick