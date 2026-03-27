Seiwalds 1. Tor: "Wusste nicht, was ich tun soll"

Es war ein Schuss im Stile eines Kickers, der das tagtäglich macht – ein Weitschuss, mit der Innenseite, genau ins Eck platziert.

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"Der Ball wurde geklärt, ich hatte relativ lange Zeit, um mich auf den Ball einzustellen und habe versucht, ihn gut zu treffen. Das ist mir gelungen", freut sich Seiwald.

Vor 1.111 Tagen gegen Schlager

Und mit ihm freut sich auch Goalie Alexander Schlager. Der hat übrigens das bisher letzte Seiwald-Tor kassiert – als LASK-Goalie am 12. März 2023. Vor 1.111 Tagen hat der Mittelfeldspieler zum letzten Mal ein Pflichtspieltor bejubelt, damals noch im Trikot des FC Red Bull Salzburg.

Schlager sagt: "Er ackert, steht jedes Spiel 90 Minuten am Platz. Es ist fantastisch, wenn er sich selbst mal belohnen kann. Ein super Spieler und ein super Mensch."

Rangnick ist nicht überrascht

"Es war höchste Zeit", sagt Ralf Rangnick. Der ÖFB-Teamchef ließ seinen Dauerbrenner auch gegen Ghana über die vollen 90 Minuten auf dem Feld, als einzigen Spieler.

"Ich glaube, das Tor lag ein bisschen in der Luft – nicht nur bei uns, auch in Leipzig. Er hat im eigenen Ballbesitz enorm zugelegt. Da hat er einen großen Schritt gemacht", erklärt der Teamchef.

Nachsatz: "Wenn er jetzt auch noch anfängt, Tore zu erzielen, dann haben wir noch mehr Freude mit ihm."

Seiwalds These

Geht dann auch noch die These Seiwalds auf, stünde dem ÖFB-Team eine goldene Zukunft bevor: "Wir müssen schon hoch gewinnen, damit ich mal ein Tor schieße."

Und vielleicht klappt’s beim nächsten Mal auch mit dem Jubel…