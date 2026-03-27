Der Chuk hat keine Bremsen!

Beim klaren 5:1-Sieg über Ghana glänzen vor allem die ÖFB-Neulinge Paul Wanner und Carney Chukwuemeka.

Nach einer noch zähen ersten Hälfte zündet die Rangnick-Elf nach der Pause ein offensives Feuerwerk. Und klar: Viele ÖFB-Kicker verdienen Lob – aber bei Debütanten freut man sich eben immer ein Stück mehr.

Nach der LIVE-Watchparty folgt nun die Reaction-Ausgabe der Ansakonferenz. Hannes, July und Patrick sprechen über die rot-weiß-rote Performance: Wer hat überzeugt? Welche Erkenntnisse bleiben vom ersten Test im WM-Jahr?

Und die wichtigste Frage: Wer war dein MVP?

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