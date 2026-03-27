Wanner/Chukwuemeka: Das perfekte ÖFB-Debüt

"Wenn du bei deinem Länderspieldebüt an drei von vier Toren in der zweiten Hälfte beteiligt bist, kannst du das nicht viel besser machen." Mit diesen Worten fasste Teamchef Ralf Rangnick die Leistung Paul Wanners im Wiener Ernst-Happel-Stadion perfekt zusammen.

Der gebürtige Dornbirner kam beim fulminanten 5:1-Heimerfolg des ÖFB-Teams über Ghana zur Pause für Florian Grillitsch und lieferte auf der Doppel-Sechs neben Nicolas Seiwald eine erste Kostprobe seiner Fähigkeiten ab.

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"Er hat das sehr abgeklärt gemacht, wie wenn er schon immer für uns spielen würde. Mit dem Ball war er richtig gut. Es war cool, neben ihm zu spielen. Man hat gesehen, was er dieser Mannschaft bringen kann", fand Seiwald nur lobende Worte für den 20-Jährigen.

Einsatz auf der 1A-Position

Das 2:0 leitete Wanner mit einem perfekt getimten Chipball hinter die Kette ein, beim 3:0 schlug er den Eckball in Richtung Gregoritsch und auch beim 4:1 war er in der Entstehung beteiligt.

Viel besser kann man sich ein Teamdebüt im zarten Alter von 20 Jahren wohl kaum vorstellen. Wie auch bei PSV Eindhoven durfte der Youngster auf seiner aktuell bevorzugten Position als Sechser/Achter auflaufen.

"Bei Carney war das ähnlich. Ich habe versucht beide auf ihrer 1A-Position zu bringen. Carney lief deswegen auch auf der Zehn auf und nicht am linken Flügel", skizzierte der Teamchef seine Gedanken.

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Debüttor von Chukwuemeka

Neben Wanner feierte nämlich auch Carney Chukwuemeka einen perfekten Einstand in rot-weiß-rot. Der Dortmund-Legionär erzielte in der 79. Minute sein Premierentor für Österreich.