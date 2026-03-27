Wanner/Chukwuemeka: Das perfekte ÖFB-Debüt

"Das Zusammenspiel mit Sabi war sehr gut, da hat man gesehen, dass die beiden sich schon gut kennen. Sein Tor war zur Hälfte auch Sabis Tor", so Rangnick. Auch Seiwald lobte den "Neuzugang": "Wir haben in den Trainings schon gesehen, welche Qualitäten er hat. Beim Tor macht er das top. Ich freue mich mega für ihn."
Die beiden Debütanten geben Österreich auch ein neues, kreatives Element für das Offensivspiel gegen den tiefen Block. Das war bereits gegen Ghana ersichtlich. "Die beiden tun uns mit ihrem Spielwitz, ihren Laufwegen und vor allem auch wegen ihrer Technik sehr gut", gab der Teamchef einen Einblick.
"Wir sind wie eine Familie"
Doch nicht nur auf dem Platz haben sich die beiden als echte Verstärkungen entpuppt. Wie so oft steht der Teamgedanke an erster Stelle: "Wir sind wie eine Familie. Die Jungs, die dazugekommen sind, sind so sympathisch, passen perfekt in die Gruppe", lobt Alexander Schlager den Spirit.
Das sieht auch Seiwald so: "Dass es für beide von Anfang an so gut funktioniert, dass sie so gut in der Mannschaft angekommen sind, freut mich extrem. Sie fühlen sich jetzt schon extrem wohl, das hat man am Platz auch gesehen."
Um es abschließend in den Worten des ÖFB-Dauerbrenners zu sagen: "Es ist richtig cool, zu sehen, welche Qualität wir als Österreich im Kader haben. Auch die Breite ist extrem gut."
Und genau diese Breite machen Paul Wanner und Carney Chukwuemeka mit ihren Fähigkeiten nochmal stärker.