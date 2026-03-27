Österreich Österreich AUT
Ghana Ghana GHA
Endstand
5:1
1:0 , 4:1
  • Marcel Sabitzer
  • Michael Gregoritsch
  • Stefan Posch
  • Carney Chukwuemeka
  • Nicolas Seiwald
  • Jordan Ayew
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Wanner/Chukwuemeka: Das perfekte ÖFB-Debüt

Mit großer Vorfreude wurden Paul Wanner und Carney Chukwuemeka im Nationalteam empfangen. Nach dem ersten Auftritt sind Trainer und Mitspieler voll des Lobes.

Wanner/Chukwuemeka: Das perfekte ÖFB-Debüt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

"Wenn du bei deinem Länderspieldebüt an drei von vier Toren in der zweiten Hälfte beteiligt bist, kannst du das nicht viel besser machen." Mit diesen Worten fasste Teamchef Ralf Rangnick die Leistung Paul Wanners im Wiener Ernst-Happel-Stadion perfekt zusammen.

Der gebürtige Dornbirner kam beim fulminanten 5:1-Heimerfolg des ÖFB-Teams über Ghana zur Pause für Florian Grillitsch und lieferte auf der Doppel-Sechs neben Nicolas Seiwald eine erste Kostprobe seiner Fähigkeiten ab.

Zum Spielbericht >>>

"Er hat das sehr abgeklärt gemacht, wie wenn er schon immer für uns spielen würde. Mit dem Ball war er richtig gut. Es war cool, neben ihm zu spielen. Man hat gesehen, was er dieser Mannschaft bringen kann", fand Seiwald nur lobende Worte für den 20-Jährigen.

Einsatz auf der 1A-Position

Das 2:0 leitete Wanner mit einem perfekt getimten Chipball hinter die Kette ein, beim 3:0 schlug er den Eckball in Richtung Gregoritsch und auch beim 4:1 war er in der Entstehung beteiligt.

Viel besser kann man sich ein Teamdebüt im zarten Alter von 20 Jahren wohl kaum vorstellen. Wie auch bei PSV Eindhoven durfte der Youngster auf seiner aktuell bevorzugten Position als Sechser/Achter auflaufen.

"Bei Carney war das ähnlich. Ich habe versucht beide auf ihrer 1A-Position zu bringen. Carney lief deswegen auch auf der Zehn auf und nicht am linken Flügel", skizzierte der Teamchef seine Gedanken.

Zur LAOLA1-Einzelkritik >>>

Debüttor von Chukwuemeka

Neben Wanner feierte nämlich auch Carney Chukwuemeka einen perfekten Einstand in rot-weiß-rot. Der Dortmund-Legionär erzielte in der 79. Minute sein Premierentor für Österreich.

test
Alaba jubelt mit Chukwuemeka
Foto: ©GEPA

"Das Zusammenspiel mit Sabi war sehr gut, da hat man gesehen, dass die beiden sich schon gut kennen. Sein Tor war zur Hälfte auch Sabis Tor", so Rangnick. Auch Seiwald lobte den "Neuzugang": "Wir haben in den Trainings schon gesehen, welche Qualitäten er hat. Beim Tor macht er das top. Ich freue mich mega für ihn."

Die beiden Debütanten geben Österreich auch ein neues, kreatives Element für das Offensivspiel gegen den tiefen Block. Das war bereits gegen Ghana ersichtlich. "Die beiden tun uns mit ihrem Spielwitz, ihren Laufwegen und vor allem auch wegen ihrer Technik sehr gut", gab der Teamchef einen Einblick.

"Wir sind wie eine Familie"

Doch nicht nur auf dem Platz haben sich die beiden als echte Verstärkungen entpuppt. Wie so oft steht der Teamgedanke an erster Stelle: "Wir sind wie eine Familie. Die Jungs, die dazugekommen sind, sind so sympathisch, passen perfekt in die Gruppe", lobt Alexander Schlager den Spirit.

Das sieht auch Seiwald so: "Dass es für beide von Anfang an so gut funktioniert, dass sie so gut in der Mannschaft angekommen sind, freut mich extrem. Sie fühlen sich jetzt schon extrem wohl, das hat man am Platz auch gesehen."

Um es abschließend in den Worten des ÖFB-Dauerbrenners zu sagen: "Es ist richtig cool, zu sehen, welche Qualität wir als Österreich im Kader haben. Auch die Breite ist extrem gut."

Und genau diese Breite machen Paul Wanner und Carney Chukwuemeka mit ihren Fähigkeiten nochmal stärker.

Die Reaction der Ansakonferenz:

Mehr zum Thema

"Neuzugänge" schlagen voll ein: Die Einzelkritik zu ÖFB vs. Ghana

"Neuzugänge" schlagen voll ein: Die Einzelkritik zu ÖFB vs. Ghana

ÖFB-Team
33
Seiwalds 1. Tor: "Wusste nicht, was ich tun soll"

Seiwalds 1. Tor: "Wusste nicht, was ich tun soll"

ÖFB-Team
Testspiel LIVE: Österreich - Ghana

Testspiel LIVE: Österreich - Ghana

ÖFB-Team
45
ÖFB-Kader im WM-Check: Das sind die Wackelkandidaten

ÖFB-Kader im WM-Check: Das sind die Wackelkandidaten

ÖFB-Team
30
Toller Start ins WM-Jahr! ÖFB-Team schießt Ghana ab

Toller Start ins WM-Jahr! ÖFB-Team schießt Ghana ab

ÖFB-Team
101
Das ist die ÖFB-Startaufstellung gegen Ghana

Das ist die ÖFB-Startaufstellung gegen Ghana

ÖFB-Team
25
Dieser TV-Sender überträgt Österreich gegen Ghana

Dieser TV-Sender überträgt Österreich gegen Ghana

ÖFB-Team
19

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 Carney Chukwuemeka Österreich (Team, Fußball) Ralf Rangnick Ghana Ernst Happel-Stadion Alexander Schlager Nicolas Seiwald Testspiel Harald Prantl Florian Gabriel Paul Wanner