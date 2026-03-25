Ansakonferenz

ÖFB-Kader im WM-Check: Das sind die Wackelkandidaten

Wer gehört für Ralf Rangnick fix dazu – und wer muss um ein WM-Ticket zittern? Die Ansakonferenz analysiert den möglichen ÖFB-Kader.

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Am 17. Juni startet für das ÖFB-Team die WM 2026!

Bevor Österreich in der Gruppe auf Jordanien, Weltmeister Argentinien und Algerien trifft, wirft die Ansakonferenz einen genauen Blick auf den möglichen WM-Kader.

Teamchef Ralf Rangnick kann seine Auswahl bis Anfang Juni melden. Unser ÖFB-Experte Harald Prantl präsentiert gemeinsam mit Johannes Kristoferitsch schon jetzt seine rot-weiß-rote Kaderprognose.

Von Fixstartern bis zu Außenseitern: Wer schafft den Sprung in die USA?

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