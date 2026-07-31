FK Austria Wien FK Austria Wien FAK
FK Liepaja FK Liepaja LIE
Endstand
3:1
2:1 , 1:0
  • Jonas Feddersen
  • Kelvin Boateng
  • Reinhold Ranftl
  • Amar Haidara
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Feddersen: Der Gewinner der Austria-Vorbereitung

Eigentlich sollte der Deutsche für die Young Violets spielen. Doch nun steht er in der Startelf der Profis und erzielt im Europacup ein Traumtor.

Feddersen: Der Gewinner der Austria-Vorbereitung Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

"Ich weiß selbst nicht, was mir durch den Kopf gegangen ist, dass ich da ins Dribbling gehe. Wenn ich den Ball verliere, kriege ich wahrscheinlich einen Anschiss, aber es hat ja geklappt", grinst Jonas Feddersen.

Der 19-Jährige hat allen Grund zur guten Laune, immerhin hat die Austria das Rückspiel in der Conference-League-Quali gegen Liepaja souverän mit 3:1 für sich entschieden. Und der Deutsche hatte mit seinem Treffer zum 1:1 einen nicht gerade unwichtigen Anteil daran.

Der Innenverteidiger bittet zum Tänzchen

Es war ein Tor, wie man es von Innenverteidigern nicht oft sieht. Der violette Neuzugang tanzte im letzten Drittel zwei Gegenspieler aus und schoss dann von der Strafraumgrenze trocken ein.

"Ein wunderschönes Tor", findet Teamkollege Reinhold Ranftl. Feddersen selbst meint trocken: "Es ist auf jeden Fall unter den Top 3 meiner bisher erzielten Tore."

"Linksfuß, 19 Jahre, groß – solche gibt es auf dieser Position am Markt nicht so viele"

Reinhold Ranftl

Zum letzten Mal in einem Pflichtspiel gejubelt hat er im November 2024 gegen die U19 des TSV Meerbusch, damals kickte der Abwehrspieler noch im Nachwuchs von Borussia Dortmund.

Ablösefrei aus Dortmund

Von der zweiten Mannschaft des BVB kam der frühere DFB-U16-Teamspieler im Sommer dann auch an den Verteilerkreis – ablösefrei, der FAK musste nicht einmal Ausbildungsentschädigung zahlen.

Für den Youngster  war rasch klar, dass er das machen will: "Die Perspektive, hier meine ersten Schritte im Profibereich zu gehen, war der ausschlaggebende Punkt. Mir wurde ein klarer Plan aufgezeigt."

Auf der Überholspur

test
Zwei Neuzugänge in der Innenverteidigung: Buhari und Feddersen
Foto: ©GEPA

Der wurde bisher nicht eingehalten, denn Feddersen ist in seinen ersten Wochen bei den Veilchen auf der Überholspur unterwegs. Eigentlich zunächst für die Young Violets eingeplant, spielte er beide Europacup-Spiele gegen Liepaja durch.

Der Neuzugang ist der Gewinner der Vorbereitung. Auch, weil Philipp Wiesinger verletzt ist und Johannes Handl sowie Aleksandar Dragovic nicht immer ganz fit waren.

Lob von Helm

"Ich habe Glück mit der Personalsituation", weiß er, findet aber auch, "ich habe einen ganz guten Eindruck hinterlassen und die Chance ganz gut genutzt."

Trainer Stephan Helm bescheinigt ihm, die beiden Spiele "mehr als ordentlich gemacht" zu haben. "Er ist sehr verlässlich, ist groß, hat einen guten linken Fuß und traut sich etwas zu. Man kann das aktuell sehr positiv bewerten", sagt der FAK-Coach.

Ein Alleinstellungsmerkmal

Zudem ist der Deutsche der einzige Linksfuß-Innenverteidiger im Kader der Austria.

test
Aus dem Ruhrpott nach Wien
Foto: ©GEPA

Ranftl meint: "Das ist ein super Spieler. Linksfuß, 19 Jahre, groß – solche gibt es auf dieser Position am Markt nicht so viele. Wenn er so weitermacht, werden wir noch viel Freude mit ihm haben."

Kein Vergleich mit der alten Heimat

Den Wechsel nach Wien hat der ehemalige Dortmund-Nachwuchskicker also noch nicht bereut. Und dabei hat er von seiner neuen Heimat gar noch nicht viel gesehen.

Was er aber schon sagen kann: "Eine sehr schöne Stadt. Ich habe die letzten Jahre im Ruhrpott gewohnt, das kann man mit Wien nicht vergleichen."

"Noch nie vor so einer Kulisse gespielt"

Und beim Debüt vor den heimischen Fans hat er jedenfalls schon Eindruck hinterlassen. Als er in der 80. Minute an der Mittellinie einen Teamkollegen mit der Ferse bediente, gab es spontanen Szenenapplaus von den Tribünen.

Und nicht zu vergessen eben dieses sehenswerte Tor.

"Dass der in meinem ersten Spiel so reingeht, ist auch ein bisschen Schicksal. Besser hätte es nicht laufen können, ein klasse Gefühl. Ich habe noch nie vor so einer Kulisse gespielt, das war mega. Von Anfang bis Ende perfekt", strahlt das Neo-Veilchen.

Mehr zum Thema

Aufstieg perfekt! Austria dreht Partie in Überzahl

Aufstieg perfekt! Austria dreht Partie in Überzahl

Conference League
25
Gegner aus Israel! Doch Wiener Austria muss in ein anderes Land

Gegner aus Israel! Doch Wiener Austria muss in ein anderes Land

Conference League
5
LIVE: Austria dreht das Spiel in Überzahl

LIVE: Austria dreht das Spiel in Überzahl

Conference League
109
Hier siehst du Austria Wien gegen FK Liepaja LIVE im TV

Hier siehst du Austria Wien gegen FK Liepaja LIVE im TV

Conference League
6
Wird der "andere Ercan Kara" mehr zeigen können?

Wird der "andere Ercan Kara" mehr zeigen können?

Conference League
33
Conference League: Erfolgreicher Abend für ÖFB-Legionäre

Conference League: Erfolgreicher Abend für ÖFB-Legionäre

Conference League
Sechs Tore, alles gut? "Nicht, wenn wir auf 60-70 Prozent gehen"

Sechs Tore, alles gut? "Nicht, wenn wir auf 60-70 Prozent gehen"

Conference League
32

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Fußball UEFA Europa Conference League LAOLA1+ FK Austria Wien UEFA Conference League Jonas Feddersen Harald Prantl