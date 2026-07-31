Feddersen: Der Gewinner der Austria-Vorbereitung

"Ich weiß selbst nicht, was mir durch den Kopf gegangen ist, dass ich da ins Dribbling gehe. Wenn ich den Ball verliere, kriege ich wahrscheinlich einen Anschiss, aber es hat ja geklappt", grinst Jonas Feddersen.

Der 19-Jährige hat allen Grund zur guten Laune, immerhin hat die Austria das Rückspiel in der Conference-League-Quali gegen Liepaja souverän mit 3:1 für sich entschieden. Und der Deutsche hatte mit seinem Treffer zum 1:1 einen nicht gerade unwichtigen Anteil daran.

Der Innenverteidiger bittet zum Tänzchen

Es war ein Tor, wie man es von Innenverteidigern nicht oft sieht. Der violette Neuzugang tanzte im letzten Drittel zwei Gegenspieler aus und schoss dann von der Strafraumgrenze trocken ein.

"Ein wunderschönes Tor", findet Teamkollege Reinhold Ranftl. Feddersen selbst meint trocken: "Es ist auf jeden Fall unter den Top 3 meiner bisher erzielten Tore."