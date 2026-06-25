Österreichs Offensivreihe: Wer kann was besonders gut?

Der Altstar hat sein WM-Tor bereits in der Tasche. Seine bisherigen Auftritte bei der Endrunde sind klar durch die Rolle als Strafraum-Finisher geprägt.

Arnautovic ist praktisch überhaupt nicht ins Spiel mit dem Ball eingebunden: In 66 Minuten bot er sich lediglich 15 Mal für ein Zuspiel an und erhielt davon nur drei.

Eindimensionales Bewegungsprofil

Auffällig ist sein sehr eindimensionales Bewegungsprofil. Er bietet sich kaum zwischen den Linien an, sondern sucht überwiegend die Tiefe oder kommt situativ entgegen (0 Zwischenlinien-Läufe, 7 Tiefenläufe, 5 Entgegenbewegungen).

Eine verbindende Rolle im Offensivspiel nimmt er damit nicht ein. Gegen Argentinien hatte er in 22 Minuten lediglich zwei Ballkontakte.

Kein Einfluss auf Progression

Zudem fehlt ihm jeglicher Einfluss auf die Progression des Spiels. Arnautovic verzeichnet weder Line Breaks noch Ball Progressions oder Dribblings und trägt damit nichts zur Raumüberwindung bei.

Seine Laufleistung wirkt auf den ersten Blick solide, ist jedoch wenig intensiv. Er läuft viel, aber selten mit hoher Geschwindigkeit oder Explosivität.

Entsprechend bleibt auch seine Pressingintensität gering (496 m Sprintdistanz, 38 Sprints, 23 indirekte Pressings, nur 1,4 direkte Pressings - alle Zahlen pro 90 Minuten).