Absichtlich verlieren? Klare Ansage von Posch

"Diese Frage stellt sich für uns nicht."
Der Steirer weiter: "Ich kann nicht sagen, ich gehe in ein Spiel und will unentschieden spielen oder verlieren – das funktioniert ja nicht. Das hat keiner von uns jemals gemacht und wird es auch nie machen. Diese Frage stellt sich für uns nicht."
Algerien gemeinsam beobachtet
Dass mit den Algeriern kein einfacher Gegner wartet, ist freilich allen bewusst.
Die Mannschaft hat nach der Rückkehr aus Dallas im Teamhotel in der Playerslounge gemeinsam den 2:1-Sieg der Nordafrikaner gegen Jordanien gesehen.
"Algerien hat eine sehr gute, griffige Mannschaft. Sie sind technisch sehr gut", so Poschs kurze Analyse.
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