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Absichtlich verlieren? Klare Ansage von Posch

Die Ausgangssituation vor dem Spiel zwischen dem ÖFB-Team und Algerien sorgt für Aufsehen. Österreichs Rechtsverteidiger hat eine klare Meinung.

Absichtlich verlieren? Klare Ansage von Posch Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Kaum eine Ausgangslage wird – auch international – aktuell so heiß diskutiert wie jene vor dem Spiel zwischen Österreich und Algerien.

Für beide Teams könnte es besser sein, das Spiel nicht zu gewinnen, wenn sie Spanien im Sechzehntelfinale aus dem Weg gehen wollen.

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Mit großer Spannung wird erwartet, wie sich diese Situation auf das Match auswirken wird.

"Wir sind alle Sportler"

Die ÖFB-Kicker wollen sich von derlei Spekulationen nicht beirren lassen und auch gar nichts davon wissen.

"Wir sind alle Sportler und wollen jedes Spiel gewinnen", stellt Stefan Posch klar.

"Diese Frage stellt sich für uns nicht."

Der Steirer weiter: "Ich kann nicht sagen, ich gehe in ein Spiel und will unentschieden spielen oder verlieren – das funktioniert ja nicht. Das hat keiner von uns jemals gemacht und wird es auch nie machen. Diese Frage stellt sich für uns nicht."

Algerien gemeinsam beobachtet

Dass mit den Algeriern kein einfacher Gegner wartet, ist freilich allen bewusst.

Die Mannschaft hat nach der Rückkehr aus Dallas im Teamhotel in der Playerslounge gemeinsam den 2:1-Sieg der Nordafrikaner gegen Jordanien gesehen.

"Algerien hat eine sehr gute, griffige Mannschaft. Sie sind technisch sehr gut", so Poschs kurze Analyse.

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