Absichtlich verlieren? Klare Ansage von Posch

Kaum eine Ausgangslage wird – auch international – aktuell so heiß diskutiert wie jene vor dem Spiel zwischen Österreich und Algerien.

Für beide Teams könnte es besser sein, das Spiel nicht zu gewinnen, wenn sie Spanien im Sechzehntelfinale aus dem Weg gehen wollen.

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Mit großer Spannung wird erwartet, wie sich diese Situation auf das Match auswirken wird.

"Wir sind alle Sportler"

Die ÖFB-Kicker wollen sich von derlei Spekulationen nicht beirren lassen und auch gar nichts davon wissen.

"Wir sind alle Sportler und wollen jedes Spiel gewinnen", stellt Stefan Posch klar.