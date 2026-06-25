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Absichtliche ÖFB-Pleite? Frönk polarisiert mit Video

Der Sänger des offiziellen ÖFB-Songs für die WM liefert ein kleines Ständchen, wo er indirekt eine absichtliche Pleite gegen Algerien fordert.

Absichtliche ÖFB-Pleite? Frönk polarisiert mit Video Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © LAOLA1
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Das neue WM-Format sorgt für einen kuriosen Umstand. Ein dritter Platz in der ÖFB-Gruppe könnte, sofern er für das Sechzehntelfinale reicht, für einen leichteren Weg sorgen als Rang zwei.

Vor dem letzten Spieltag ist Österreich hinter Argentinien Zweiter, würde bei einer Pleite gegen Algerien aber noch auf Position drei abrutschen. Absichtlich verlieren soll im Lager des ÖFB aber auf keinen Fall ein Thema sein >>>

Frönk will Algerier vorlassen

Der Sänger des offiziellen ÖFB-Songs für die WM "Wödmasta" polarisiert jetzt mit einem Video auf Social Media. Frönk thematisiert nämlich genau dieses Szenario.

"Spanien, na danke. Da lass ma die Algerier vor. Wenns denn sei muaß schiaß ma ins eigene Tor", gibt der Sänger in einem kleinen Ständchen von sich.

Erinnerungen an Gijon

Österreich habe laut ihm die Wahl. "Wödmasta werdn oder in Schönheit sterben, die Antwort auf de Frog, gibts in vier Tog", so Frönk.

Mit den Aussagen polarisiert der Sänger durchaus. Ein absichtliches Verlieren würde an die Schande von Gijon erinnern.

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