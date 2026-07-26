Am Sonntag kommt es in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups zu einem Duell zweier Wiener Traditionsklubs: Regionalligist Wiener Sport-Club empfängt die Wiener Austria (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Es ist ein Aufeinandertreffen, das durchaus Brisanz mit sich bringt. Als die beiden Teams nämlich zuletzt im ÖFB-Cup gegeneinander antreten mussten, eliminierte der Sport-Club die Austria im Achtelfinale 2022/23 mit 3:1.

Die vergangene Saison der Regionalliga Ost beendete der Sport-Club auf Rang zehn. Die Austria qualifizierte sich hingegen als Vierter der Bundesliga für die Conference-League-Qualifikation. Dort siegten die Veilchen vergangenen Donnerstag im Hinspiel der zweiten Runde 2:0 gegen FK Liepaja.

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