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ÖFB-Cup heute: Wiener Sport-Club - Austria Wien

Kleines Wiener Derby in Runde eins des UNIQA ÖFB-Cups! Kann der Wiener Sport-Club erneut für eine Überraschung sorgen? LIVE-Infos:

ÖFB-Cup heute: Wiener Sport-Club - Austria Wien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Sonntag kommt es in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups zu einem Duell zweier Wiener Traditionsklubs: Regionalligist Wiener Sport-Club empfängt die Wiener Austria (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Es ist ein Aufeinandertreffen, das durchaus Brisanz mit sich bringt. Als die beiden Teams nämlich zuletzt im ÖFB-Cup gegeneinander antreten mussten, eliminierte der Sport-Club die Austria im Achtelfinale 2022/23 mit 3:1.

Die vergangene Saison der Regionalliga Ost beendete der Sport-Club auf Rang zehn. Die Austria qualifizierte sich hingegen als Vierter der Bundesliga für die Conference-League-Qualifikation. Dort siegten die Veilchen vergangenen Donnerstag im Hinspiel der zweiten Runde 2:0 gegen FK Liepaja.

Alle Spiele/Ergebnisse der ersten ÖFB-Cup-Runde >>>

LIVE-Ticker:

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