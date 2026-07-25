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Bitter! GAK-Youngster Trummer verletzt sich bei Tor

Die Salzburg-Leihgabe muss direkt nach seinem Tor ausgetauscht werden.

Bitter! GAK-Youngster Trummer verletzt sich bei Tor Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Tim Trummer trifft bei seinem Pflichtspiel-Debüt für den GAK. Trotzdem verläuft seine Premiere bitter.

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In der 43. Minute erzielt der Youngster nach einem langen Lauf per Flachschuss den Führungstreffer. Danach jubelt Trummer aber nicht, sondern greift sich an den Oberschenkel und legt sich direkt auf den Boden.

Die Salzburg-Leihgabe muss kurz darauf - womöglich wegen einer Muskelverletzung - ausgewechselt werden. Matthias Gragger ersetzt Trummer, der bis dahin der auffälligste Spieler des GAK gewesen ist.

Details über die Verletzung gibt es noch nicht.

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