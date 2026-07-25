Fader Beigeschmack bei Kantersieg! Muss der LASK reagieren?

Es ist ein Erfolg, bei dem die Freude nur bedingt zu sehen ist.

Mit einem lockeren 7:0-Sieg in der ersten Runde im Uniqa-ÖFB-Cup glückt den Linzern der Saisonauftakt nach Maß (zum Spielbericht >>>).

Trotzdem ist die Freude von einem personell vermutlich harten Nackenschlag wohl überschattet.

Denn der LASK muss um einen der wichtigsten Sommertransfers bangen.

Harakate-Verletzung bereitet dem LASK große Sorgen

Erst 28 Minuten sind in der Saison gespielt, als der Double-Sieger der Vorsaison einen harten Dämpfer verdauen muss.

Ohne Fremdeinwirkung rutscht Ramiz Harakate plötzlich vor dem gegnerischen Strafraum aus und greift sich sofort an das Knie. Der Franzose versucht nach medizinischer Behandlung die Partie noch fortzusetzen, doch wenige Minuten danach muss der LASK-Neuzugang ausgewechselt werden.

Bitterer geht es wohl kaum. Erst vor wenigen Wochen verpflichteten die Linzer den Offensivspieler für rund 1,5 Millionen Euro vom GAK.

Nach nur einer Halbzeit muss er seine Mannschaftskollegen auf Krücken an der Seitenlinie verfolgen.

Genügt die Kaderbreite nun noch für die Saison?

Besonders ärgerlich ist die Situation für den LASK nun natürlich aus mehreren Gründen. Auf die Linzer warten nach dem Double-Kunststück nun nicht nur intensive Wochen, sondern mit der Dreifachbelastung eine harte Saison mit einigen englischen Wochen.

Ausgerechnet Harakate sollte zudem die Lücke nach dem Ende der Leihe von Sasa Kalajdzic füllen. Ob der Franzose dies nun auch tun wird, hängt natürlich von der Schwere der Knieverletzung ab.

Immerhin bleiben dem LASK noch sechs Wochen, um einen weiteren Offensivspieler in der Transferperiode zu verpflichten.