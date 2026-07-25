Austria Lustenau zittert sich in die zweite Cup-Runde

Der Kremser SC verliert in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups knapp mit 0:1 gegen den SC Austria Lustenau.

Austria Lustenau beginnt spielbestimmend, kommt bis auf einen Volley von Pius Grabher (7.) aber lange zu kaum Abschlüssen.

Anders die Kremser, die in Minute 23 die beste Chance der ersten Hälfte verbuchen. Jan-Sebastian Koppensteiner ist am Ende des Konters der Kremser alleine vor dem Tor der Lustenauer, scheitert aber an Pokal-Tormann Phillip Böhm.

Auf der anderen Seite trifft Precious Benjamin per Kopf nur die Querlatte (38.). Kurz vor der Pause befördert Krems-Kapitän Simon Temper den Ball nach einem Freistoß von Andree Neumayer nur knapp über das Tor (40.).

Benjamin im dritten Versuch

Die zweite Hälfte eröffnen dann wieder die Lustenauer mit einer Topchance: Krems-Schlussmann Felix Gschossmann fliegt bei der Ecke unter der Flanke hindurch, Benjamin hebt den Ball über die letzten beiden Verteidiger hinweg in Richtung Tor. Er dreht schon jubelnd ab, das Leder klatscht aber erneut an die Querlatte (46.).

Die Gäste aus Vorarlberg halten den Druck aber hoch und belohnen sich schließlich mit der Führung. Nach zwei Mal Aluminium bringt Precious Benjamin seinen Kopfball nach einer Flanke von Sacha Delaye im langen Kreuzeck unter (63.).

Die engagierte Schlussoffensive der Kremser bringt Lustenau zwar in Bedrängnis, für den Ausgleich reicht es bei den Niederösterreichern aber nicht mehr.

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