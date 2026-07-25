Souveräner Sieg für den LASK!

Die Linzer setzen sich nach ihrem Double-Kunststück der Vorsaison souverän in der ersten Runde des Uniqa-ÖFB-Cups beim SC Karlsdorf mit 7:0 durch.

Allerdings sorgt eine Knieverletzung für Sorgenfalten beim LASK.

Knappe Führung zur Pause für den LASK

Zunächst agiert aber der steirische Drittligist mit Konterchancen noch ebenbürtig.

Zudem verletzt sich LASK-Neuzugang Ramiz Harakate ganz unglücklich am Knie und muss auch ausgewechselt werden. Für ihn kommt Christoph Lang ins Spiel, der am Feld im späteren Verlauf überzeugen kann.

Kurz vor der Pause bringt aber Andres Andrade den LASK per Kopf nach einem Eckball zur 1:0-Halbzeitführung.

Lang sorgt per Hattrick für den deutlichen Sieg

Daraufhin dominiert die Kühbauer-Elf nach dem Seitenwechsel die Partie nach Belieben.

Lang erhöht per Kopf nach einer Flanke von der rechten Seite auf 2:0 (53.), ehe er nur acht Minuten danach mit einem platzierten Schuss ins linke Eck zum 3:0 trifft.

Auch danach präsentiert sich der LASK in Torlaune. Samuel Adeniran sorgt aus etwa sechs Metern für den vierten Treffer (69.). Obendrein trifft Lang mit seinem Hattrick per Elfmeter zum 5:0 für die Linzer (79.).

Ein sehenswerter Treffer durch Krystof Danek (90+1.) und noch ein vierter Treffer von Lang (90+2.) markieren letztlich den 7:0-Kantersieg.

Klarer Sieg für Wacker Innsbruck, Wels mit einem knappen Sieg

Zudem dürfen sich mit Wacker Innsbruck und Hertha Wels auch zwei Zweitligisten über einen siegreichen Saisonauftakt freuen.

Dabei feiern die Innsbrucker am Tivoli einen 3:0-Heimsieg über SVG Reichenau. Adrian Lechl per Elfmeter (20.) und Anderson Rodriguez (44.) nach einem Eckball sorgen für die 2:0-Pausenführung. Letztlich trifft Matthew Evans spät in der Nachspielzeit (90+2.) zum 3:0-Endstand.

Für Wacker ist es nach dem Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga ein wichtiger erster Sieg in der Saison.

Der FC Hertha Wels bezwingt indes VfB Hohenems nur knapp mit 2:1. Für die Oberösterreicher treffen Oliver Kregar (12.) und Nikolas Freund (38.).

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