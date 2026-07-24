Seidl-Premierentor! Sturm mit souveränem Sieg in Seekirchen

Der SK Sturm gibt sich in der 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cups gegen den SV Seekirchen keine Blöße.

Auswärts feiern die Grazer einen 3:0-Sieg.

Ingolitsch wirft die Rotationsmaschine an

Dabei startet Seekirchen gut und macht es den Grazern durch ein kampfbetontes Spiel schwer.

Fabio Ingolitsch rotiert kräftig, gleich neun Neue stehen in Sturms Startelf. Einer davon muss sich nach rund einer Viertelstunde schon wieder verabschieden.

Gabriel Haider humpelt vom Feld und wird von Jürgen Heil ersetzt (19.). In der Folge wird Sturm stärker und lässt durch Beganovic in der 36. Minute den ersten Sitzer aus.

Seidl erzielt sein Premierentor

Nur wenig später ist allerdings Simon Seidl erfolgreich. Ryan Fosso spielt den Freistoß schnell ab, gefolgt von einem tollen Steckpass von Gizo Mamageishvili in die Spitze, wo Seidl staubtrocken verwandelt (39.).

So geht der österreichische Vizemeister mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Sturm siegt souverän

Und aus dieser kommt der SK Sturm sehr gut. Die Grazer erwischen den besseren Start. Fosso vollendet nach einer schönen Kombination mit Belmin Beganovic zum 2:0 (49.).

In der Schlussphase gibt es für Szymon Wlodarczyk noch etwas zu feiern: Nach Pass von Malic netzt der Pole zum 3:0 (85.).

Danach lassen die Grazer nichts mehr anbrennen und überstehen die Hürde Seekirchen souverän.

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