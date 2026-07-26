Der SC Imst empfängt am Sonntag in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups den TSV Hartberg (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Dabei will der Regionalligist als Underdog überraschen. Die vergangene Saison beendete der Verein auf Rang drei hinter Wacker Innsbruck und Kuchl.

Für den Bundesligisten ist es das erste Pflichtspiel nach der Sommervorbereitung. Fünf Testspiele absolvierten die Steirer zuvor. Dabei gelangen ihnen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.

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