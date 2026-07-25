Oberwart chancenlos! Salzburg beschert Röhl gelungenes Debüt

Red Bull Salzburg gelingt unter Neo-Trainer Röhl ein nahezu perfekter Pflichtspielauftakt.

Die "Bullen" setzen sich trotz eines bemühten Auftritts des Regionalligisten 7:1 gegen Oberwart durch.

Oberwart startet angriffslustig und kommt bereits nach fünf Minuten nach einer Ecke durch Wisak zur ersten guten Möglichkeit, kann diese jedoch nicht verwerten.

Salzburg zeigt sich treffsicher

Daraufhin findet Salzburg ins Spiel und jubelt mit der ersten Chance über das 1:0 (8.). Diabate schickt Baidoo in die Tiefe, der sich durchsetzt und den Ball über die Linie bringt.

Nur drei Minuten später trifft Vertessen durch die Beine von Kraus und stellt auf 2:0. Trotz eines bemühten Auftritts des Heimteams spielen die "Bullen" weiter ihre Qualität aus. Vertessen und Diakite scheitern wenig später am Schlussmann der Oberwarter.

Diakite verwertet Elfmeter

Nachdem Kögl sich ein Herz nimmt und von außerhalb des Sechzehners abzieht, bekommen die Salzburger nahezu im Gegenzug einen Elfmeter zugesprochen. Trimmel trennt Veratschnig unsauber vom Ball. Diakite lässt Kraus keine Chance und netzt mit einem hohen Schuss in die Mitte zum 3:0 ein (33.).

Den Schlusspunkt der ersten Hälfte setzt dann aber der Regionalligist. Hutter setzt sich gegen Zabransky durch und verkürzt auf 1:3 (35.).

Salzburg gibt weiter Tempo vor

Nach einem ruhigen Beginn der zweiten Hälfte sind es erneut die Salzburger, die jubeln. Redzic trifft nach Vorarbeit von Diakite zum 4:1 (54.).

In der 76. Minute ist es nach ereignislosen 20 Minuten Veratschnig, der nach einer Flanke von Kitano sehenswert per Kopf das fünfte Tor der "Bullen" beisteuert. Damit beweist er auch in seinem ersten Pflichtspiel seine Torgefährlichkeit. Bereits in den Testspielen steuerte der Verteidiger einige Tore bei.

Genug haben die Mozartstädter noch nicht. Wenig später (80.) trifft Kitano zum 6:1. Dabei zeigt er seine technische Klasse. Und auch Redzic legt nach, er erhöht auf 7:1.

Auch Parndorf und Bregenz weiter

Salzburg steht damit souverän in der zweiten Runde des UNIQA ÖFB-Cups. Ebenso können sich auch Parndorf und SW Bregenz durchsetzen.

Parndorf gewinnt nach Toren von Fofana (14.), Rigo (72.) und Ziniel (82.) 3:1. Den einzigen Treffer für die Wiener Viktoria steuert Koreimann bei (16.).

Bregenz gelingt ein wahres Torspektakel. Gegen VORTUNA Bad Leonfelden/Schenkenfelden siegt man 5:0. Omotehara (2.), Sealey (22.), Fetahu (31./56.) und Zaizen (81.) sorgen für einen hohen Sieg.