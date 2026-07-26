Klare Sache! Überragender Eggestein schießt Austria in Runde 2

Die Wiener Austria steht souverän in der zweiten Runde des UNIQA ÖFB-Cups.

Der Bundesligist wird seiner Favoritenrolle beim Regionalligisten Wiener Sport-Club gerecht und feiert im Traditionsduell einen ungefährdeten 5:0-Auswärtssieg.

Mann des Abends ist Johannes Eggestein, der mit drei Treffern und einem Assist maßgeblichen Anteil am Erfolg der Veilchen hat.

Für Austria-Trainer Stephan Helm ist es trotz einer Rotation auf sieben Positionen ein gelungener Pflichtspielabend. Etwas gedämpft wird die Stimmung allerdings von der verletzungsbedingten Auswechslung von Aleksandar Dragovic bereits in der ersten Hälfte.

Traumstart durch Eggestein, Dragovic muss verletzt raus

Die Austria erwischt einen perfekten Start und geht bereits nach etwas mehr als einer Minute in Führung. Profi-Debütant Daniel Nnodim spielt einen starken Pass von der rechten Seite ins Zentrum, wo Johannes Eggestein den Ball perfekt mitnimmt und WSC-Keeper Christoph Haas zum 1:0 überwindet (2.). Der 18-jährige Rechtsverteidiger sammelt damit nach nur 62 Sekunden seinen ersten Pflichtspiel-Assist für die Veilchen.

Auch danach bleibt die Austria spielbestimmend. Philipp Maybach verfehlt mit einem technisch anspruchsvollen Außenrist-Schlenzer nur knapp das Kreuzeck (14.), ehe Manfred Fischer nach Vorarbeit von Eggestein an Haas scheitert (26.).

Für einen Schockmoment sorgt die 24. Minute: Nach einem geklärten Eckball wird Aleksandar Dragovic bei einem Luftduell von Kerim Abazovic unglücklich getroffen. Der Innenverteidiger bleibt benommen liegen und muss mit einer Platzwunde ausgewechselt werden. Reinhold Ranftl übernimmt.

Mit zunehmender Spieldauer findet auch der Wiener Sport-Club besser ins Spiel. Eren Keles und Konstantin Kerschbaumer kommen zwar zu Abschlüssen, wirklich gefährlich wird es aber nicht (25.).

Kurz vor der Pause hat der Außenseiter dennoch Pech: Ein missglückter Querpass von Abazovic senkt sich beinahe ins lange Eck, landet aber nur an der Querlatte (43.). Auf der Gegenseite verhindert Haas mit einer starken Parade gegen einen frechen Eggestein-Freistoß einen höheren Rückstand (45.+1).

Rauch-Unterbrechung – dann macht die Austria alles klar

Nach Wiederbeginn sorgt Pyrotechnik im Austria-Fansektor zunächst für eine kurze Unterbrechung, ehe die Partie nach wenigen Minuten fortgesetzt werden kann.

Direkt danach schlagen die Veilchen erneut zu. Eggestein wird mit einem Steckpass in Szene gesetzt und legt uneigennützig quer auf Sanel Saljic, der nur noch zum 2:0 einschieben muss (50.).

Spätestens danach ist die Gegenwehr des Regionalligisten gebrochen. Zunächst verwertet Eggestein einen Abpraller, nachdem Abazovic eine Saljic-Flanke an die eigene Stange köpft (55.). Nur drei Minuten später schnürt der Deutsche seinen Dreierpack: Er wird von Nnodim perfekt in die Tiefe geschickt, überlupft den herausstürmenden Haas sehenswert und stellt auf 4:0 (58.).

Den Schlusspunkt setzt schließlich Joker Hasan Deshishku. Nach einem schweren Fehlpass von Abazovic läuft der 18-jährige U17-Vizeweltmeister alleine auf Haas zu und erzielt mit einem platzierten Abschluss sein erstes Profi-Tor für die Austria (75.).

Die Wiener Austria spielt die Schlussphase souverän herunter und nimmt nach dem 5:0-Erfolg Revanche für das überraschende Cup-Aus gegen den Wiener Sport-Club im Achtelfinale 2022.

Für die Veilchen geht es bereits am Donnerstag mit dem Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League gegen den FK Liepaja weiter. Der Wiener Sport-Club startet am Freitag mit einem Heimspiel gegen den Favoritner AC in die neue Regionalliga-Saison.

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