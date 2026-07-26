"Zutiefst schockiert": Blau-Weiß-Kicker Opfer von Rassismus

Der 3:1-Sieg des FC Blau-Weiß Linz am Freitag in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups gegen Union Gurten wurde von einem Rassismus-Vorfall überschattet.

Blau-Weiß-Kicker Karim Conte wurde in der Schlussphase der Partie von einem gegnerischen Fan rassistisch beschimpft.

Nun melden sich die beiden Klubs zu Wort.

"Rassismus hat weder im Fußball noch in unserer Gesellschaft einen Platz", schreibt Blau-Weiß Linz in einem Statement. Man stehe "für Gemeinschaft, Solidarität, Vielfalt und Leidenschaft. Wir verurteilen jede Form von Rassismus und Diskriminierung auf das Schärfste. Solche Vorfälle widersprechen allen Werten, für die unser Verein und der Fußball stehen".

"Unsere volle Unterstützung gilt Karim Conte"

"Unsere volle Unterstützung gilt unserem Spieler Karim Conte. Gleichzeitig bedanken wir uns bei der Union Gurten für die umgehende und unmissverständliche Distanzierung von diesem Vorfall sowie die zugesagte Unterstützung bei der Aufklärung", heißt vom Bundesliga-Absteiger weiter.

Union Gurten zeigt sich in einem Posting auf Social Media "zutiefst schockiert" von dem Vorfall. "Wir entschuldigen uns beim Spieler Karim Conte und möchten nochmals betonen, dass sich die Union Gurten von rassistischen Äußerungen auf und neben dem Platz klar distanziert."

Bei Blau-Weiß Linz hofft man, dass der Sachverhalt umfassend aufgearbeitet und entsprechende Handlungen gesetzt werden.