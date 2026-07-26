Union Gurten Union Gurten UGU FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL
Nach Verläng.
1:3
1:0 , 0:1 , 0:2
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

"Zutiefst schockiert": Blau-Weiß-Kicker Opfer von Rassismus

Blau-Weiß-Spieler Karim Conte wurde bei der Cup-Partie gegen Gurten von einem Fan rassistisch beschimpft. Nun melden sich die Klubs zu Wort.

"Zutiefst schockiert": Blau-Weiß-Kicker Opfer von Rassismus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der 3:1-Sieg des FC Blau-Weiß Linz am Freitag in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups gegen Union Gurten wurde von einem Rassismus-Vorfall überschattet.

Blau-Weiß-Kicker Karim Conte wurde in der Schlussphase der Partie von einem gegnerischen Fan rassistisch beschimpft.

Nun melden sich die beiden Klubs zu Wort.

"Rassismus hat weder im Fußball noch in unserer Gesellschaft einen Platz", schreibt Blau-Weiß Linz in einem Statement. Man stehe "für Gemeinschaft, Solidarität, Vielfalt und Leidenschaft. Wir verurteilen jede Form von Rassismus und Diskriminierung auf das Schärfste. Solche Vorfälle widersprechen allen Werten, für die unser Verein und der Fußball stehen".

"Unsere volle Unterstützung gilt Karim Conte"

"Unsere volle Unterstützung gilt unserem Spieler Karim Conte. Gleichzeitig bedanken wir uns bei der Union Gurten für die umgehende und unmissverständliche Distanzierung von diesem Vorfall sowie die zugesagte Unterstützung bei der Aufklärung", heißt vom Bundesliga-Absteiger weiter.

Union Gurten zeigt sich in einem Posting auf Social Media "zutiefst schockiert" von dem Vorfall. "Wir entschuldigen uns beim Spieler Karim Conte und möchten nochmals betonen, dass sich die Union Gurten von rassistischen Äußerungen auf und neben dem Platz klar distanziert."

Bei Blau-Weiß Linz hofft man, dass der Sachverhalt umfassend aufgearbeitet und entsprechende Handlungen gesetzt werden.

Mehr zum Thema

ÖFB-Cup heute: SV Wienerberg - SK Rapid

ÖFB-Cup heute: SV Wienerberg - SK Rapid

ÖFB-Cup
2
ÖFB-Cup heute: Wiener Sport-Club - Austria Wien

ÖFB-Cup heute: Wiener Sport-Club - Austria Wien

ÖFB-Cup
3
ÖFB-Cup heute: SC Imst 1933 - TSV Hartberg

ÖFB-Cup heute: SC Imst 1933 - TSV Hartberg

ÖFB-Cup
Fader Beigeschmack bei Kantersieg! Muss der LASK reagieren?

Fader Beigeschmack bei Kantersieg! Muss der LASK reagieren?

ÖFB-Cup
17
"Großen Preis bezahlt" - Tim Trummer verletzt sich bei Tor

"Großen Preis bezahlt" - Tim Trummer verletzt sich bei Tor

ÖFB-Cup
12
"War Pflichtsieg": Salzburg bleibt nach Cup-Triumph realistisch

"War Pflichtsieg": Salzburg bleibt nach Cup-Triumph realistisch

ÖFB-Cup
33
Irrer Elferkrimi! Bischofshofen zieht in die zweite Cup-Runde ein

Irrer Elferkrimi! Bischofshofen zieht in die zweite Cup-Runde ein

ÖFB-Cup
5

Kommentare

Fußball ÖFB-Cup Karim Conte FC Blau-Weiß Linz Union Gurten