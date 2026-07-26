ÖFB-Talent Ndukwe feiert Liverpool-Debüt

Ifeanyi Ndukwe konnte gleich im ersten Testspiel des FC Liverpool sein Können unter Beweis stellen.

Beim 4:2-Sieg der "Reds" gegen den AFC Sunderland wurde der österreichische U17-Vizeweltmeister bereits in der 10. Minute für den verletzten Joe Gomez eingewechselt.

Die Treffer für Liverpool erzielten Kieran Morisson (13.), Dominik Szoboszlai (56.), Federico Chiesa (72.) und Lewis Koumas (85.).

Der 18-Jährige wechselte erst diesen Sommer für drei Millionen Euro von der Wiener Austria an die Anfield Road. In Liverpool ist er vorerst für das Nachwuchsteam eingeplant.