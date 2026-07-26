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ÖFB-Cup heute: SV Wienerberg - SK Rapid

Nächstes Wiener-Duell im UNIQA ÖFB-Cup! Rapid gastiert beim frischgebackenen Regionalligisten. LIVE-Infos:

ÖFB-Cup heute: SV Wienerberg - SK Rapid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Rapid muss in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups die Reise nach Wien-Favoriten antreten: Regionalligist SV Wienerberg fordert die Hütteldorfer am Sonntag (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Wienerberg krönte sich vergangene Saison zum Meister der Wiener Stadtliga und wird kommende Spielzeit folglich in der Regionalliga Ost spielen.

Rapid scheiterte vergangene Saison im Viertelfinale des ÖFB-Cups, und zwar mit 0:3 an Ried. Das erste Pflichtspiel der Saison bestritten die Grün-Weißen jedoch bereits siegreich: Gegen den FC Santa Coloma gab es im Hinspiel der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation einen 3:1-Auswärtssieg.

Alle Spiele/Ergebnisse der ersten ÖFB-Cup-Runde >>>

SV Wienerberg - SK Rapid im LIVE-Ticker:

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