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ÖFB-Cup heute: SV Wienerberg - SK Rapid
Nächstes Wiener-Duell im UNIQA ÖFB-Cup! Rapid gastiert beim frischgebackenen Regionalligisten. LIVE-Infos:
Der SK Rapid muss in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups die Reise nach Wien-Favoriten antreten: Regionalligist SV Wienerberg fordert die Hütteldorfer am Sonntag (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Wienerberg krönte sich vergangene Saison zum Meister der Wiener Stadtliga und wird kommende Spielzeit folglich in der Regionalliga Ost spielen.
Rapid scheiterte vergangene Saison im Viertelfinale des ÖFB-Cups, und zwar mit 0:3 an Ried. Das erste Pflichtspiel der Saison bestritten die Grün-Weißen jedoch bereits siegreich: Gegen den FC Santa Coloma gab es im Hinspiel der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation einen 3:1-Auswärtssieg.
Alle Spiele/Ergebnisse der ersten ÖFB-Cup-Runde >>>