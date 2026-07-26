Imst vergibt Ausgleichschance! Hartberg mit Bauchschmerzen weiter

Der TSV Hartberg zieht mit einem 3:1-Sieg beim SC Imst in die zweite Runde des UNIQA ÖFB-Cups ein.

Die Oststeirer scheinen früh auf Kurs: Nach 13 Minuten legt Markus den Ball von der Strafraumgrenze ins Netz, neun Minuten später versenkt Hoffmann einen Elfer zum 2:0 (22.).

Imst kommt aber wieder ran: Demir trifft vor der Pause traumhaft in den Winkel (43.) und sorgt dafür, dass zur Halbzeit nur ein Tor zwischen dem Regional- und dem Bundesligisten liegt.

In der 55. Minute gibt es die große Ausgleichschance nach einem Foul von Markus im Strafraum, Torhüter Maric errät gegen Kofler aber die richtige Ecke.

In der Schlussphase scheitern auch die Hartberger vom Punkt: Nach einem Handspiel pariert Steinlechner für die Imster (90.). Es ändert aber nichts mehr am Aus, weil Drew kurz darauf doch noch einen Treffer drauflegt (90.+1).

Der SV Wallern setzt sich auch dank eines Wild-Doppelpacks 3:2 beim SC Schwaz durch.