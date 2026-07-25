Weiter geht es mit der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups!

Der FC Red Bull Salzburg gastiert am Samstag in der ersten Runde bei der SV Oberwart (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Oberwart lieferte zuletzt eine gute Saison ab, beendete die Regionalliga Ost auf dem fünften Rang.

Für Salzburg endete die vergangene Spielzeit hingegen enttäuschend, nämlich erneut ohne Titel. Mit Danny Röhl ist nun ein neuer Cheftrainer am Start. Am Samstag feiert er sein Pflichtspieldebüt an der Seitenlinie.

Alle Spiele/Ergebnisse der ersten ÖFB-Cup-Runde >>>

LIVE-Ticker: