Cup: Amstetten scheitert, BW Linz springt von der Schippe

Der SKU Amstetten muss sich bereits in der ersten Runde aus dem UNIQA ÖFB-Cup verabschieden.

Gegen den Regionalligisten Deutschlandsberger SC scheitert man im Elfmeterschießen mit 1:3. Davor steht es nach 90 Minuten 1:1.

Fuchshofer bringt Deutschlandsberg zunächst in Führung (17.), Haider gleicht jedoch nach einer Stunde aus (59.). Eine Rote Karte für Wimmer (65.) erschwert die Lage für Amstetten allerdings nur wenige Minuten später.

Dennoch schleppt sich der Zweitligist ins Elfmeterschießen. Dort scheitert Deinhofer als letzter Schütze Amstettens, womit die Überraschung perfekt ist.

Blau-Weiß Linz rettet sich in Verlängerung - und siegt

Der FC Blau-Weiß Linz kann das Aus in der ersten Cup-Runde gerade noch verhindern.

Union Gurten hat den Bundesliga-Absteiger bereits am Rand einer Niederlage, ehe Ronivaldo Blau-Weiß mit seinem Tor zum 1:1 in der 90. Minute doch noch in die Verlängerung rettet. Davor hat Seiwald Gurten in Führung gebracht (14.).

In der Verlängerung spielen die Linzer dann ihre Klasse aus: Collmann (101.) und Weinhauer (104.) sorgen für den 3:1-Sieg von Blau-Weiß Linz.

St. Pölten siegt in Verlängerung

Auch der SKN St. Pölten muss Überstunden machen. Gegen Regionalligist SV St. Nikolai Tillmitsch gewinnen die Wölfe letztlich aber 2:1 nach Verlängerung.

Erst in der 70. Minute gelingt Mane der erlösende Treffer für den SKN, der Underdog kann allerdings in Person von Oswald vor Ende der regulären Spielzeit ausgleichen (81.) in der Verlängerung gelingt Gabbichler der Siegtreffer für den SKN (113.).

FAC per Elfmeterschießen weiter

Der FAC Wien muss gegen den SV Horn sogar ins Elfmeterschießen, hat aber das bessere Ende auf seiner Seite.

Nach 90 Minuten steht es nach Toren von Hafenscher (47.) und Budimir (77.) 1:1. Im Elfmeterschießen siegt dann der FAC 4:2.

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