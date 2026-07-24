LASK startet Titelverteidigung – dritter Cuptitel für Kühbauer?

Für Double-Sieger LASK beginnt am Samstag Teil eins der Mission Titelverteidigung.

Das Team von Coach Dietmar Kühbauer gastiert in der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cup in Kalsdorf bei Graz beim örtlichen Drittligisten (18:00 Uhr/live ORF 1 in Konferenz und im LIVE-Ticker >>>).

Zeitgleich tritt Red Bull Salzburg unter Neo-Trainer Danny Röhl in Oberwart an. Am Sonntag gibt es gleich zwei Wiener Pokal-Derbys: Die Austria wird vom Sport-Club empfangen (18:00/ORF 1), Rapid vom SV Wienerberg (20:30/ORF Sport+).

Stammkräfte sind einsatzbereit

Für den amtierenden Meister und Cupsieger aus Linz sollte der SC Kalsdorf im ersten Pflichtspiel der Saison keine Hürde darstellen. Im letzten Test am vergangenen Wochenende gegen Düsseldorf (2:0) bewies der LASK Formanstieg.

"Wir werden langsam wieder zu der Mannschaft, die wir in der Saison auch benötigen werden", erklärte Kühbauer, der den dritten ÖFB-Cup-Sieg in Serie schaffen könnte.

In der Steiermark kann der 55-Jährige auf den wieder fitten Moses Usor, auf WM-Starter Andres Andrade oder auch auf Neuzugang Alessandro Schöpf zurückgreifen. Mit Ramiz Harakate soll ein weiterer Neuer vorne für die nötigen Tore sorgen.

Röhls Salzburg-Debüt in Oberwart

Salzburg-Coach Röhl gibt unterdessen sein Pflichtspiel-Debüt bei den "Bullen".

Der 37-jährige Deutsche war Mitte Juni als neuer Mann in Wals-Siezenheim vorgestellt worden, nach fünf Wochen Vorbereitung wartet beim Regionalligisten SV Oberwart mit Trainer Gernot Plassnegger der erste echte Test unter Wettkampfbedingungen.

"Die letzten Wochen waren sehr intensiv, die Jungs haben sehr gut mitgezogen. Jetzt freuen wir uns einfach, dass es losgeht. Wir wollen Spiele haben, wir wollen den Wettbewerb haben und wir wollen erfolgreich sein", meinte Röhl.

Von den Burgenländern erwartet er, "dass sie uns mit allen Mitteln das Leben schwer machen werden. Die werden gut organisiert sein." Nicht zur Verfügung stehen im Burgenland Stefan Lainer (Ferse) und Justin Omoregie (Oberschenkel).

Austria beim Sport-Club gefordert

Ebenfalls am Samstag im Einsatz sind der GAK in Wien beim SR Donaufeld (3. Liga/17:00) sowie Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau. Die Vorarlberger bekommen es mit dem Kremser SC (18:30) zu tun. Bei den Niederösterreichern hatte erst vor wenigen Tagen Stefan Maierhofer als Trainer angeheuert.

Den Erstrunden-Abschluss aus Sicht der Bundesligisten machen am Sonntag der TSV Hartberg sowie die Wiener Austria und Rapid. Die Hartberger starten die dritte Amtszeit von Coach Markus Schopp in Tirol bei Drittligist SC Imst (17:00).

Eine Stunde später geht es in Wien-Hernals rund: Der Sport-Club empfängt im neuen, ausverkauften Heimstadion die "Veilchen". Die Violetten, gerade erst zurück vom Europacup-Trip in Lettland, haben auf der diesmal kurzen Dienstreise viel Respekt im Gepäck.

"Es ist einer der schwierigsten Gegner, den man hätte bekommen können", meinte Kapitän Manfred Fischer. "Wir freuen uns auf eine Topkulisse." Die Austria will jedenfalls gegen den Sport-Club, der über erfahrene Kicker wie Konstantin Kerschbaumer, Rene Kriwak oder Eren Keles verfügt, nicht wieder so früh Cup-Schiffbruch erleiden wie im Vorjahr in Voitsberg.

Rapid in Favoriten zu Gast

Nach Favoriten geht es indes für Rapid – allerdings nicht zum Erzrivalen, sondern zu Ostliga-Aufsteiger Wienerberg.

Auch die Hütteldorfer haben ein Europacupspiel in den Beinen, Coach Johannes Hoff Thorup wird dementsprechend in der Startelf Flexibilität zeigen.

"Wir haben nicht viel Zeit, uns auf das Spiel vorzubereiten. Es wird eine schwierige Aufgabe, auch wegen des Kunstrasens. Wir müssen die richtigen Spieler finden, die sich auf diesem Untergrund wohlfühlen. Unser Ziel ist es, das Spiel zu dominieren und einige Tore zu schießen", sagte der Däne.