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Heute 18:30 Uhr
NEWS
ÖFB-Cup heute: Kremser SC - Austria Lustenau
Start in die neue Saison für den Bundesliga-Aufsteiger! Den Anfang macht traditionell die erste Runde des UNIQA ÖFB-Cups. LIVE-Infos:
Weiter geht es mit der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups!
Austria Lustenau gastiert am Samstag in der ersten Runde beim Kremser SC (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Vergangene Saison beendeten die Kremser auf dem dritten Platz der Regionalliga Ost.
Lustenau spielte letzte Saison zwar in der Liga sehr erfolgreich (Meistertitel in der ADMIRAL 2. Liga und Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga), im Cup scheiterte man hingegen bereits in der 2. Runde an Kapfenberg.
Alle Spiele/Ergebnisse der ersten ÖFB-Cup-Runde >>>