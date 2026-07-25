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Ganz bitter! LASK-Neuzugang muss bei Cup-Auftakt verletzt raus

Der Franzose verletzt sich beim Cup-Auftakt in der Steiermark am Knie und muss schon vor der Pause ausgewechselt werden.

Ganz bitter! LASK-Neuzugang muss bei Cup-Auftakt verletzt raus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Bitterer Saisonauftakt für Ramiz Harakate!

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Der gebürtige Franzose muss bei seinem ersten Pflichtspiel für den LASK bereits vor der ersten Pause nach einer bitteren Knieverletzung ausgewechselt werden.

In der ersten ÖFB-Cuprunde gegen den SC Kalsdorf rutscht Harakate dabei vor dem gegnerischen Strafraum ohne Fremdeinwirkung weg.

Erst vor wenigen Wochen wechselte der 24-jährige Offensivspieler vom GAK zum Doublesieger.

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