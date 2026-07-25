Ganz bitter! LASK-Neuzugang muss bei Cup-Auftakt verletzt raus

Bitterer Saisonauftakt für Ramiz Harakate!

Kantersieg! LASK gewinnt in Kalsdorf deutlich

Der gebürtige Franzose muss bei seinem ersten Pflichtspiel für den LASK bereits vor der ersten Pause nach einer bitteren Knieverletzung ausgewechselt werden.

In der ersten ÖFB-Cuprunde gegen den SC Kalsdorf rutscht Harakate dabei vor dem gegnerischen Strafraum ohne Fremdeinwirkung weg.

Erst vor wenigen Wochen wechselte der 24-jährige Offensivspieler vom GAK zum Doublesieger.