Klare Angelegenheit in der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups in Leoben!

Landesligist DSV Leoben geht gegen LigaZwa-Aufsteiger ASK Voitsberg mit 0:6 unter.

Ex-Austrianer Manuel Polster macht in der 3. Minute das 1:0, ehe Fabian Schubert einen lupenreinen Hattrick schnürt (12., 18., 23.). Daniel Goriupp stellt noch vor der Pause auf 5:0 (29.).

In der zweiten Halbzeit macht dann Andreas Radics das halbe Dutzend voll (61.).

Klagenfurt verhindert Aus

Der in die Regionalliga abgestiegene SK Austria Klagenfurt kann ein Erstrunden-Aus gegen ATUS Velden gerade noch verhindern, gewinnt 2:1.

Im Duell der beiden Kärntner Klubs geht Velden in der 21. Minute durch Tom Zurga in Führung, Tristan Schoppitsch (72.) und Alexander Ranacher (75.) drehen die Partie letztlich aber doch noch.

Der SV Lafnitz schlägt USV Scheiblingkirchen-Warth 3:1. FCM Traiskirchen siegt gegen SVG Bleiburg 4:0.

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