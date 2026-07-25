SR Donaufeld SR Donaufeld DFL Grazer AK Grazer AK GAK
Endstand
0:4
0:1 , 0:3
  • Tim Trummer
  • Alexander Hofleitner
  • Leon Klassen
  • Peter Michorl
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Der GAK gibt sich in Wien-Donaufeld keine Blöße

Die Grazer haben zwar zeitweise zu kämpfen, überwinden am Ende den Ostligisten aber ganz sicher. Eine Verletzung von Tim Trummer trübt die Feierlaune.

Der GAK gibt sich in Wien-Donaufeld keine Blöße
Textquelle: © LAOLA1
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In der ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cups verliert die SR Donaufeld mit 0:4 gegen den Bundesligisten GAK.

Eine frühe Offensive des GAK mit Topchancen für Mark Grosse (5.), Peter Michorl (8.) führt noch nicht zum Torerfolg. Gegen einen Kopfball von Alexander Hofleitner zeigt Donaufeld-Schlussmann Mark Habetler eine Glanzparade (13.). Mit der Zeit kommt der Regionalligist immer besser in die Partie und macht dem GAK ordentlich das Leben schwer.

Trotzdem gehen die Grazer noch vor der Pause in Führung. Salzburg-Leihspieler Tim Trummer stürmt im Alleingang bis in den Sechzehner durch und legt den Ball genau in die lange Ecke (43.). Dabei verletzt sich der bis dahin beste Grazer aber am Oberschenkel, er muss ausgewechselt werden.

Bitter! GAK-Youngster Trummer verletzt sich bei Tor

Erst zum Schluss wird es deutlich

Der zweite Durchgang beginnt gleich mit dem zweiten Tor der steirischen "Rotjacken". Christian Lichtenberger geht auf der rechten Seite in die Tiefe und schlägt die gefühlvolle Flanke, Hofleitner köpft unhaltbar ein (48.).

Damit ist das Spiel entschieden. In der Schlussphase jagt Klassen noch einen wunderbaren Distanzschuss zum 0:3 ins Kreuzeck (82.), Peter Michorl kommt in Minute 90 auch noch zu seinem Premierentor. Am Ende steht es 0:4, der GAK steht in der zweiten Cup-Runde.

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