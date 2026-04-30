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Altach veröffentlicht Cup-Sondertrikot!

Schwarz-Weiß-Gold statt Schwarz-Grau - so lautet die Devise bei den Spezial-Dressen der Ländle-Kicker.

Altach veröffentlicht Cup-Sondertrikot! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SCR Altach putzt sich für das Finale im UNIQA ÖFB-Cup besonders heraus.

Im Endspiel des Pokalbewerbs werden die Vorarlberger nämlich mit einem Sondertrikot auflaufen. Die Dressen sollen an den ersten Bundesliga-Aufstieg erinnern, der sich heuer zum 20. Mal jährt.

Weißer Kragen, goldene Details

Harry Unverdorben übergibt das Trikot im Vorstellungsvideo an Kapitän Lukas Jäger. "Wir haben vor 20 Jahren Geschichte geschrieben. Jetzt habt ihr die Chance, es wieder zu tun", lautet die Botschaft.

Wie das "normale" Heimtrikot ist auch das Sondershirt in großen Teilen schwarz. Die größten Unterschiede: Ein klassischer weißer Kragen und goldene Details bei den Sponsoren und dem Cup-Logo

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