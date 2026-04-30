Langjähriger ManUnited-Spieler verkündet Karriereende

Ashley Young beendet seine Karriere am Ende dieser Saison.

Das teilt der 40-jährige Engländer via Instagram mit: "Was für eine Reise – davon habe ich als Junge nur geträumt! Aber jeder Traum muss einmal enden, und am Samstag könnte das letzte Spiel meiner Profikarriere stattfinden."

Ipswich Town, derzeit Zweiter in der englischen Championship, trifft am letzten Spieltag auf QPR. Bei einem Sieg wäre der Fixaufstieg sicher, unter Umständen könnte der PL-Absteiger aber noch in die Playoffs rutschen.

Ein Ziel noch offen?

23 Jahre lang ist Young schon im Profifußball. Von der Watford-Jugend ging es 2007 zu Aston Villa, ehe 2011 der große Wechsel zu Manchester United geschah. Bei den "Red Devils" (261 Spiele, 18 Tore, 34 Vorlagen) spielte Young neun Jahre lang.

Darauf folgte die erste Auslandsstation bei Inter. Nach zwei Jahren kehrte der Allrounder zu Aston Villa zurück. Seit 2025 spielt er in Ipswich - und ist damit nicht der einzige Young. Ashleys Sohn Tyler Young (19) kickt für die U21. Gemeinsam standen Vater und Sohn bislang noch nicht am Platz.

Dass die beiden am kommenden Wochenende gemeinsam spielen, ist aber eher unwahrscheinlich. Ashley Young fehlt Ipswich seit Jänner nämlich mit Problemen im Hüftbeuger. Tyler kam nicht einmal zu Einsätzen bei der zweiten Mannschaft.