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Stimme jetzt ab: Die legendärste Altach-Elf des 21. Jahrhunderts
Welche Spieler schaffen es in die Top-Elf des ÖFB-Cupfinalisten? Zum Voting:
Welche elf Spieler gehören zu den legendärsten der Altach-Geschichte des 21. Jahrhunderts?
Nachdem ihr uns via Social Media eure Vorschläge gegeben habt, steht ab jetzt eine 23-köpfige Shortlist zur Abstimmung bereit.
Nun entscheidet die Community, wer in der legendären Top-Elf des SCR Altach landet. Außerdem soll auch der beste LASK-Trainer dieses Jahrhunderts gefunden werden.
Bis Freitag (1. Mai) ist das Voting geöffnet.