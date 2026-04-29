Altach kann weiter mit Abwehrchef planen

Abwehrchef Benedikt Zech wird auch in der kommenden Saison für den SCR Altach spielen.

Wie der Cupfinalist am Mittwoch bekannt gab, verlängerte sich der Kontrakt mit dem 35-Jährigen nach dem Erreichen einer gewissen Zahl an Einsätzen automatisch um ein Jahr.

Der Vorarlberger Zech kehrte im Jänner 2025 aus Polens Liga nach Altach zurück. Für den Fußball-Bundesligisten hatte er schon von 2012 bis 2017 gespielt.