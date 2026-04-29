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Altach kann weiter mit Abwehrchef planen

Gute Nachrichten vor dem Cupfinale! Der Vertrag eines Stammspielers verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr.

Altach kann weiter mit Abwehrchef planen Foto: © GEPA
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Abwehrchef Benedikt Zech wird auch in der kommenden Saison für den SCR Altach spielen.

Wie der Cupfinalist am Mittwoch bekannt gab, verlängerte sich der Kontrakt mit dem 35-Jährigen nach dem Erreichen einer gewissen Zahl an Einsätzen automatisch um ein Jahr.

Der Vorarlberger Zech kehrte im Jänner 2025 aus Polens Liga nach Altach zurück. Für den Fußball-Bundesligisten hatte er schon von 2012 bis 2017 gespielt.

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