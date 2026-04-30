Europa League und Conference League ab 2027 auf einem Sender

In der Saison 2027/28 erweitert CANAL+ abermals ihr Sportprogramm in Österreich.

Der Sender hat dann bis 2030/31 100 Prozent der Rechte für die ingesamt 342 Spiele der UEFA Europa League und der UEFA Conference League.

Mit den neuen Rechten will CANAL+ eine umfassende Berichterstattung zu allen österreichischen Mannschaften und den internationalen Top-Teams in den Bewerben liefern.

CL-Topspiel am Mittwoch bleibt bei CANAL+

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit UC3 in Österreich fortzusetzen und zu stärken. Für uns ist dies eine Bestätigung von Qualität und Vertrauen, sowie das Versprechen, den Fans weiterhin die größten Fußballemotionen auf höchstem Niveau zu bieten", sagt Yassine Bouzoubaa, CEO von CANAL+ Benelux & Central Europe.

Die Highlights aller Spiele werden auf den CANAL+-Kanälen und in der CANAL+-App verfügbar sein.

In der kommenden Saison wird weiterhin das Topspiel am Mittwoch in der Champions League und das internationale Topspiel vom Donnerstag exklusiv bei CANAL+ übertragen.

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