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Vier Jahre Sperre für Chelseas 70-Millionen-Flop?

Mykhaylo Mudryk zieht nach seiner Dopingsperre vor den CAS. Der Ukrainer absolvierte seit Dezember 2024 kein Spiel mehr.

Vier Jahre Sperre für Chelseas 70-Millionen-Flop? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Mykhaylo Mudryk wechselte 2023 für 70 Millionen Euro zum FC Chelsea, machte 73 Spiele (zehn Tore) und ist seitdem wegen Dopings gesperrt.

Im Dezember 2024 wurde der Ukrainer "nach positiven Befunden bei einer routinemäßigen Urinprobe" vorläufig suspendiert.

Wie ein Sprecher des Internationalen Sportgerichtshofs verkündet, erhielt Mudryk vom englischen Verband die Höchststrafe von vier Jahren Sperre.

Mudryk legt Beschwerde ein

Vor zwei Monaten hat der 25-Jährige beim CAS Berufung eingelegt, wie der Sportgerichtshof selbst bestätigt. Ein Verhandlungstermin stehe noch nicht fest.

Weiterhin beteuert Mudryk nämlich seine Unschuld. Kurz nachdem der Dopingfall bekannt wurde, sprach der Flügelspieler von einem "völligen Schock", in dem er sich befinde. "Ich weiß, dass ich nichts Falsches getan habe, und ich hoffe, dass ich bald wieder auf dem Platz stehen kann."

Mudryk hält sich währenddessen bei einem Amateurklub in London fit. Vertreten wird der Chelsea-Spieler von jener Anwaltskanzlei, die unter anderem auch Paul Pogba bei dessen Dopingfall vertreten hatte. Dem Franzosen konnte kein Vorsatz nachgewiesen werden, weshalb der CAS die Vierjahressperre sogar auf 18 Monate verkürzte.

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