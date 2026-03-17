ÖFB-Team: Diese Debütanten und Rückkehrer sorgen für AufsehenAnsakonferenz
Red Bull Salzburg: Wackelt Daniel Beichler?Ansakonferenz
Sportflash vom 16.3.LAOLA1 Daily
Ingolitsch: Ist die Kritik zu hart?Ansakonferenz
Wann bekommt Kiteishvili eine Statue in Graz?Ansakonferenz
Ist der WAC im Abstiegskampf angekommen?Ansakonferenz
I schau a #LigaZWA - Die Highlightshow (EP 21)I schau a LigaZWA
Otar Kiteishvili: Sturms Cheat Code?Ansakonferenz
Bares macht Rares I #Zwarakonferenz (EP135)Zwarakonferenz
UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn - SteelvolleysVolleyball - Austrian Volley League Women
Finale annulliert! Marokko erbt Afrika-Cup-Titel
Zwei Monate nach dem Skandal-Finale gibt es die Höchststrafe für Sieger Senegal – der Titel geht an den Finalgegner über.
Knalleffekt rund um das Finale des Afrika-Cups vor zwei Monaten: Afrikas Fußballverband CAF entzieht dem Senegal den Titel!
Das Endspiel vor zwei Monaten in Rabat wird mit 3:0 für Marokko gewertet, das den Titel erbt. Für das Land ist es der dritte Triumph.
Senegals Spieler traten nach einer Elfmeter-Entscheidung gegen sie in der Nachspielzeit ab, erst nach einer längeren Unterbrechung wurde das Spiel fortgesetzt. Der Elfer wurde nicht verwandelt, in der Verlängerung gelang Gueye der Siegtreffer.
Der CAF stützt sich auf Artikel 84 der Wettbewerbsordnung, wonach ein Team als Verlierer gewertet wird, wenn es ohne Erlaubnis des Schiedsrichters den Platz verlässt.