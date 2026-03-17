Finale annulliert! Marokko erbt Afrika-Cup-Titel

Zwei Monate nach dem Skandal-Finale gibt es die Höchststrafe für Sieger Senegal – der Titel geht an den Finalgegner über.

Knalleffekt rund um das Finale des Afrika-Cups vor zwei Monaten: Afrikas Fußballverband CAF entzieht dem Senegal den Titel!

Das Endspiel vor zwei Monaten in Rabat wird mit 3:0 für Marokko gewertet, das den Titel erbt. Für das Land ist es der dritte Triumph.

Senegals Spieler traten nach einer Elfmeter-Entscheidung gegen sie in der Nachspielzeit ab, erst nach einer längeren Unterbrechung wurde das Spiel fortgesetzt. Der Elfer wurde nicht verwandelt, in der Verlängerung gelang Gueye der Siegtreffer.

Der CAF stützt sich auf Artikel 84 der Wettbewerbsordnung, wonach ein Team als Verlierer gewertet wird, wenn es ohne Erlaubnis des Schiedsrichters den Platz verlässt.

Fußball Afrika Cup CAF Marokko (Team Fußball) Senegal (Team, Fußball)