FC Bayern München FC Bayern München FCB Atalanta BC Atalanta BC ATA
Heute 21:00 Uhr
1 1.43
X 5.25
2 6.50
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Champions League: Darum muss Laimer gegen Atalanta wohl zuschauen

Bayern München geht mit einem Riesen-Vorsprung ins Achtelfinal-Rückspiel. Ein Österreicher muss womöglich überraschend auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Champions League: Darum muss Laimer gegen Atalanta wohl zuschauen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Bayern steht mit einem Bein im Viertelfinale der UEFA Champions League.

Nach dem 6:1-Hinspielsieg über Atalanta Bergamo empfängt der deutsche Rekordmeister "La Dea" am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) zum Rückspiel.

Während mit Joshua Kimmich und Michael Olise - wohl nicht zufällig - gleich zwei Topstars gelbgesperrt fehlen (mehr dazu>>>), dürfte Cheftrainer Vincent Kompany wohl auch auf anderen Positionen rotieren. Das könnte auch einen ÖFB-Kicker betreffen.

Laimer droht Sperre vor Real-Kracher

Gegenüber der "Bild" gab der Belgier im Vorfeld der Partie nämlich offen zu, aus taktischen Gründen unter anderem auf Abwehrboss Dayot Upamecano und ÖFB-Ass Konrad Laimer zu verzichten.

Es sei "eine logische Überlegung" das Duo zu schonen. Grund dafür? Eine mögliche Sperre im Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid. Kompany: "Wer würde das nicht überlegen? Wenn sie die Gelbe bekommen, sind sie im nächsten Spiel gesperrt."

Auf der Torhüter-Position wird Kompany wohl aber auf bewährte Kräfte setzen können. Nachdem sich mit Sven Ulreich am vergangenen Wochenende auch der dritte Torhüter im Kader des Bundesliga-Spitzenreiters verletzt hatte, kehrt Zweier-Goalie Jonas Urbig gegen Atalanta wohl zurück in den Kasten.

Der erst 16-jährige Deutsch-Amerikaner Leonard Prescott wird damit aller Voraussicht nach nicht zum jüngsten CL-Torhüter der Historie avancieren.

Mehr zum Thema

Jamal Musiala könnte länger ausfallen

Jamal Musiala könnte länger ausfallen

Champions League
These: Barca ist in der CL kein ernstzunehmender Titelkandidat

These: Barca ist in der CL kein ernstzunehmender Titelkandidat

Champions League
14
"Jeder will mich feuern" - Guardiola übt sich in Sarkasmus

"Jeder will mich feuern" - Guardiola übt sich in Sarkasmus

Champions League
2
Aufstieg! ÖFB-Legionär spielt nächste Saison in der Eredivisie

Aufstieg! ÖFB-Legionär spielt nächste Saison in der Eredivisie

International
6
1. FC Köln: "Endspiel" für Kainz-Coach?

1. FC Köln: "Endspiel" für Kainz-Coach?

Deutsche Bundesliga
Hier siehst du Liverpool gegen Galatasaray live im TV

Hier siehst du Liverpool gegen Galatasaray live im TV

Champions League
1
Wende geschafft: "Bodö/Glimt kannte das beste Sporting nicht"

Wende geschafft: "Bodö/Glimt kannte das beste Sporting nicht"

Champions League
16

Kommentare

ÖFB-Legionäre Atalanta Bergamo FC Bayern München Konrad Laimer Vincent Kompany Dayot Upamecano UEFA Champions League Fußball