Champions League: Darum muss Laimer gegen Atalanta wohl zuschauen

Der FC Bayern steht mit einem Bein im Viertelfinale der UEFA Champions League.

Nach dem 6:1-Hinspielsieg über Atalanta Bergamo empfängt der deutsche Rekordmeister "La Dea" am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) zum Rückspiel.

Während mit Joshua Kimmich und Michael Olise - wohl nicht zufällig - gleich zwei Topstars gelbgesperrt fehlen (mehr dazu>>>), dürfte Cheftrainer Vincent Kompany wohl auch auf anderen Positionen rotieren. Das könnte auch einen ÖFB-Kicker betreffen.

Laimer droht Sperre vor Real-Kracher

Gegenüber der "Bild" gab der Belgier im Vorfeld der Partie nämlich offen zu, aus taktischen Gründen unter anderem auf Abwehrboss Dayot Upamecano und ÖFB-Ass Konrad Laimer zu verzichten.

Es sei "eine logische Überlegung" das Duo zu schonen. Grund dafür? Eine mögliche Sperre im Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid. Kompany: "Wer würde das nicht überlegen? Wenn sie die Gelbe bekommen, sind sie im nächsten Spiel gesperrt."

Auf der Torhüter-Position wird Kompany wohl aber auf bewährte Kräfte setzen können. Nachdem sich mit Sven Ulreich am vergangenen Wochenende auch der dritte Torhüter im Kader des Bundesliga-Spitzenreiters verletzt hatte, kehrt Zweier-Goalie Jonas Urbig gegen Atalanta wohl zurück in den Kasten.

Der erst 16-jährige Deutsch-Amerikaner Leonard Prescott wird damit aller Voraussicht nach nicht zum jüngsten CL-Torhüter der Historie avancieren.